BM: Çevre kirliliği, Covid-19'dan daha ölümcül

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın raporu, çevre kirliliğinin sarsıcı boyutlarını ortaya koydu. Rapora göre, Covid-19 şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken çevre kirliliği her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine neden oluyor.

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 12:17 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 12:44

BM: Çevre kirliliği, Covid-19'dan daha ölümcül - 1

(BM) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, çevre kirliliği dünya çapında Covid-19'dan daha fazla ölüme katkıda bulunduğu bildirildi.

BM: Çevre kirliliği, Covid-19'dan daha ölümcül - 2

Rapora ilişkin yazılı açıklama yapan BM Özel Raportörü David Body, Covid-19'la mücadelenin başlamasından bu yana küresel çevre kirliliği risklerinin yönetiminin başarısız kaldığını belirtti.

BM: Çevre kirliliği, Covid-19'dan daha ölümcül - 3

Body, Covid-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Covid-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.

BM: Çevre kirliliği, Covid-19'dan daha ölümcül - 4

Covid-19'la mücadelenin çevre kirliliği gündemini ikinci plana atmaması gerektiğini vurgulayan Body, teflon tencere gibi ev ürünlerinde kullanılan ve kansere yol açan polifloroalkil ve perfloroalkilin gibi hammaddelerin kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtti.

BM: Çevre kirliliği, Covid-19'dan daha ölümcül - 5

BM Çevre Programı'nın çevre kirliliğine dair raporu, BM İnsan Hakları Konseyinin gelecek ayki toplantılarında masaya yatırılacak.

Toplamda, rapor, dünya çapında kirlilikle ilgili hastalıklardan ölümlerin sayısını altıda bir, şiddetten kaynaklanan ölümlerin 15 katından fazla olarak ortaya koyuyor.

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