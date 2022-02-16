BM: Çevre kirliliği, Covid-19'dan daha ölümcül

Body, Covid-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Covid-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.