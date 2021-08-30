BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı

"TUTARLI GÖSTERGELER VAR"

IAEA raporunda, Kuzey Kore'nin nükleer programının kalbinde yer alan bir nükleer kompleks olan Yongbyon'daki 5 megavatlık reaktör hakkında, "Aralık 2018'in başından Temmuz 2021'in başına kadar herhangi bir reaktör operasyonu belirtisi yoktu. Ancak Temmuz 2021'in başından bu yana, soğutma suyunun tahliyesi de dahil olmak üzere reaktörün çalışmasıyla tutarlı göstergeler var” denildi.