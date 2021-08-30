BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı

Birleşmiş Milletler’in (BM) nükleer gözlemcisi tarafından tutulan bir raporda Kuzey Kore'nin nükleer silahlar için plütonyum üreten bir nükleer reaktörü yeniden başlatmış olabileceği belirtildi. Raporda, Kuzey Kore'nin nükleer programının devam etmesiyle ilgili "BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir ve derinden üzüntü vericidir” denildi.

ntv.com.tr 30.08.2021 - 12:31

BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı - 1

Birleşmiş Milletler'in (BM) nükleer gözlemcisine göre, Kuzey Kore nükleer silahlar için plütonyum üretebilen bir santralindeki operasyonları tekrar başlattı.

BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı - 2

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Pyongyang'ın müfettişlerini 2009'da sınır dışı etmesinden bu yana Kuzey Kore'ye erişim sağlayamadı. Ülke daha sonra nükleer silah programına devam etti ve kısa süre sonra nükleer testlere yeniden başladı. Son nükleer denemesi 2017'de yapıldı.

BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı - 3

Ülkede gözlemcisi bulunmayan IAEA, Kuzey Kore'yi büyük ölçüde uydu görüntüleri aracılığıyla uzaktan izliyor.

BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı - 4

"TUTARLI GÖSTERGELER VAR"

IAEA raporunda, Kuzey Kore'nin nükleer programının kalbinde yer alan bir nükleer kompleks olan Yongbyon'daki 5 megavatlık reaktör hakkında, "Aralık 2018'in başından Temmuz 2021'in başına kadar herhangi bir reaktör operasyonu belirtisi yoktu. Ancak Temmuz 2021'in başından bu yana, soğutma suyunun tahliyesi de dahil olmak üzere reaktörün çalışmasıyla tutarlı göstergeler var” denildi.

BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı - 5

Bununla birlikte IAEA, raporu her yıl üye devletlerinin bir toplantısından  duyuru yapmadan çevrimiçi olarak yayımlıyor.

BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı - 6

Cuma günü yayımlanan rapor, Şubat ortasından Temmuz başına kadar beş aylık dönemde gözlemlenen soğutma suyunun deşarjı gibi ipuçlarının santralin aktif olduğunu gösterdiğini belirtti.

BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı - 7

BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARININ AÇIK BİR İHLALİ

Yapılan açıklamada, "5MW(e) reaktörünün ve Radyokimyasal (yeniden işleme) laboratuvarının işleyişinin yeni göstergeleri derinden rahatsız edici. Kuzey Kore'nin nükleer programının devam etmesi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir ve derinden üzüntü vericidir” denildi.

BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı - 8
Öte yandani üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi AFP yaptığı yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’ın durumdan haberdar ediğini  ve müttefik ülkelerle yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

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