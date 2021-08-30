BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı

ntv.com.tr 30.08.2021 - 12:31
Birleşmiş Milletler'in (BM) nükleer gözlemcisine göre, Kuzey Kore nükleer silahlar için plütonyum üretebilen bir santralindeki operasyonları tekrar başlattı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Pyongyang'ın müfettişlerini 2009'da sınır dışı etmesinden bu yana Kuzey Kore'ye erişim sağlayamadı. Ülke daha sonra nükleer silah programına devam etti ve kısa süre sonra nükleer testlere yeniden başladı. Son nükleer denemesi 2017'de yapıldı.
Ülkede gözlemcisi bulunmayan IAEA, Kuzey Kore'yi büyük ölçüde uydu görüntüleri aracılığıyla uzaktan izliyor.
IAEA raporunda, Kuzey Kore'nin nükleer programının kalbinde yer alan bir nükleer kompleks olan Yongbyon'daki 5 megavatlık reaktör hakkında, "Aralık 2018'in başından Temmuz 2021'in başına kadar herhangi bir reaktör operasyonu belirtisi yoktu. Ancak Temmuz 2021'in başından bu yana, soğutma suyunun tahliyesi de dahil olmak üzere reaktörün çalışmasıyla tutarlı göstergeler var” denildi.
Bununla birlikte IAEA, raporu her yıl üye devletlerinin bir toplantısından duyuru yapmadan çevrimiçi olarak yayımlıyor.
Cuma günü yayımlanan rapor, Şubat ortasından Temmuz başına kadar beş aylık dönemde gözlemlenen soğutma suyunun deşarjı gibi ipuçlarının santralin aktif olduğunu gösterdiğini belirtti.
Yapılan açıklamada, "5MW(e) reaktörünün ve Radyokimyasal (yeniden işleme) laboratuvarının işleyişinin yeni göstergeleri derinden rahatsız edici. Kuzey Kore'nin nükleer programının devam etmesi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir ve derinden üzüntü vericidir” denildi.