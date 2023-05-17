BM tarih verdi: Dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları yaşanacak

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görüleceğini duyurdu. Uzmanlar rekor sıcaklıkların sağlık, gıda güvenliği, içme suyu temini ve çevre açısından geniş kapsamlı sonuçları olacağı konusunda uyardı.

BM tarih verdi: Dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları yaşanacak - 1

WMO'nun raporunda, sera gazı salınımı ve El Nino hava olayının, hava sıcaklıklarını daha da artırdığı ifade edildi.

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BM tarih verdi: Dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları yaşanacak - 2

Raporda yüzde 98 ihtimalle 2023 ila 2027 yıllarından en az birinin en sıcak yıl ve 5 yılın tamamının da küresel hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönem olacağı belirtildi.

BM tarih verdi: Dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları yaşanacak - 3

REKOR SEVİYE UYARISI

Söz konusu dönemde, yüzde 66 ihtimalle yıllık ortalama yüzeye yakın hava sıcaklığının da sanayi devrimi öncesine oranla en az 1,5 dereceden fazla olacağı kaydedilen raporda, 2027'ye kadar küresel hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

BM tarih verdi: Dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları yaşanacak - 4

Hava sıcaklıklarının dünyanın farklı bölgelerindeki yağmurları etkileyebileceği aktarılan raporda, yağmurların bölgesel olarak artabileceği veya azalabileceğine dikkati çekildi.

BM tarih verdi: Dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları yaşanacak - 5

Raporda, sera gazı emisyonunun da okyanusların ısınması ve asitlenmesine, buzulların erimesine, deniz seviyesindeki yükselişle ve aşırı hava olaylarına yol açtığı ifade edildi.

BM tarih verdi: Dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları yaşanacak - 6

GENİŞ KAPSAMLI SONUÇLARI OLACAK

Raporda açıklamalarına yer verilen WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, rekor sıcaklıkların sağlık, gıda güvenliği, su yönetimi ve çevre açısından geniş kapsamlı sonuçları olacağını belirtti.

BM tarih verdi: Dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları yaşanacak - 7

Taalas, bu sonuçlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

BM tarih verdi: Dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları yaşanacak - 8
BM tarih verdi: Dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları yaşanacak - 9
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