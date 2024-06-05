BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda"
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de nüfusun yarısı olan 1 milyondan fazla insanın temmuz ortasına kadar kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalacağının tahmin edildiğini bildirdi.
ERKEN UYARI RAPORU YAYINLANDI
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP), açlık krizinin en yoğun yaşandığı ve gıda güvensizliğinin muhtemelen artacağı yerlere dair Haziran-Ekim 2024 dönemine ilişkin erken uyarı raporunu yayımladı.