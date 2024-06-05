BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de nüfusun yarısı olan 1 milyondan fazla insanın temmuz ortasına kadar kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalacağının tahmin edildiğini bildirdi.

BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda" - 1

ERKEN UYARI RAPORU YAYINLANDI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP), açlık krizinin en yoğun yaşandığı ve gıda güvensizliğinin muhtemelen artacağı yerlere dair Haziran-Ekim 2024 dönemine ilişkin erken uyarı raporunu yayımladı.

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BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda" - 2

GAZZE VE SUDAN'DA ACİL DURUM

Söz konusu raporda, gıda güvensizliğinin açlık krizinin en sık görüldüğü 18 noktada daha da artacağı ortaya kondu.

Özellikle Gazze ve Sudan’daki açlığın önlenmesi için acil yardıma ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Mali, Filistin, Güney Sudan ve Sudan'daki durumun en yüksek endişe seviyesinde kalmaya devam ettiği belirtildi.

BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda" - 3

Mali, Filistin, Güney Sudan ve Sudan'daki durumun en yüksek endişe seviyesinde kalmaya devam ettiği belirtildi.

BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda" - 4

NÜFUSUN TAMAMI GIDA GÜVENSİZLİĞİ İLE KARŞI KARŞIYA

Raporda paylaşılan tabloda, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki 2,2 milyon nüfusun tamamının BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nda (IPC) "kriz" olarak tanımlanan 3. seviye ve üstünde olduğu kaydedildi.

BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda" - 5

Tabloda, Gazze'deki 1,1 milyon kişi IPC'de "kıtlık" anlamına gelen 5. aşamada, 900 bin kişi de "acil durum" anlamındaki 4. aşamada gösterildi.

BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda" - 6

Rapora ilişkin basın açıklamasında da "Filistin'de devam eden çatışmanın, halihazırda felaket düzeyinde olan akut açlığı, kıtlık ve ölümlerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki halkın tamamının yerinden edilmesiyle beraber daha da kötüleştirmesi bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda" - 7

1 MİLYON KİŞİ KITLIK VE ÖLÜM RİSKİ ALTINDA

Açıklamada, "1 milyondan fazla insanın temmuz ortasına kadar kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalması bekleniyor" ifadesi de yer aldı.

BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda" - 8

"BİR KERE KITLIK İLAN EDİLDİĞİNDE ÇOK GEÇTİR"

WFP İcra Direktörü Cindy McCain, "Bir kere kıtlık ilan edildiğinde çok geçtir. Birçok insan çoktan açlıktan ölmüş olur" diye konuştu.

BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda" - 9

Somali'de 2011'de açlıktan ölen çeyrek milyon insanın yarısı, kıtlık resmen ilan edilmeden önce hayatını kaybetti.

"Dünya o dönemde uyarıları dikkate almadı ve sonuçları felaket oldu" ifadelerini kullanan McCain, "Dersimizi almalı ve bu sıcak noktaların açlık fırtınasını ateşlemesini önlemek için şimdi harekete geçmeliyiz"  ifadelerini kullandı.

BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda" - 10
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