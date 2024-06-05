BM'den erken uyarı raporu: "Gazze'de kıtlık ve ölüm kapıda"

GAZZE VE SUDAN'DA ACİL DURUM

Söz konusu raporda, gıda güvensizliğinin açlık krizinin en sık görüldüğü 18 noktada daha da artacağı ortaya kondu.

Özellikle Gazze ve Sudan’daki açlığın önlenmesi için acil yardıma ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Mali, Filistin, Güney Sudan ve Sudan'daki durumun en yüksek endişe seviyesinde kalmaya devam ettiği belirtildi.