BM'den Gazze açıklaması: Dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir

İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyinde henüz aktif durumda olan hastanelerin etrafını bombalıyor. Bölgedeki en büyük sağlık tesislerinden olan Şifa hastanesi yerleşkesinde bir polikliniğin hedef alındığı ve çok sayıda Filistinlinin öldüğü iddia edildi Hamas, İsraille henüz ateşkese varılmadığını duyurdu. İsrail ordusu Gazze'deki kara operasyonunda ölen asker sayısını açıkladı. BM'den "Eğer dünyada cehennem varsa, orası Gazze'nin kuzeyidir" açıklaması geldi.

BM'den Gazze açıklaması: Dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir - 1

İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. İsrail ordusu Gazze ve Kuzey Gazze'deki hastanelerin etrafını sistematik bir şekilde hedef alıyor. Son 24 saatte bölgedeki üç büyük hastanenin etrafı bombalandı. Rantisi Çocuk Hastanesi ise doğrudan hedef alındı.

DÜNYA HABERLERİ

BM'den Gazze açıklaması: Dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir - 2

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler insani yardım ofisinin sözcüsü Gazze'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Sözcü bölgeye hiçbir şekilde yardım gönderemediklerini ifade etti.

BM sözcüsü, "Eğer dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir."dedi.

BM'den Gazze açıklaması: Dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir - 3

ŞİFA HASTANESİ VURULDU

İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi’nde yer alan bir poliklinik binasını bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

İKİ ÇOCUK HASTANESİ DE KUŞATILDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail işgali Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşatıyor ve oksijen tanklarını durduruyor. Hasta çocuklar ölüm tehlikesi altında. Kuşatılan hastanelerdeki yerinden edilmiş kişiler ve sağlık çalışanlarının yiyeceği ve suyu yok." ifadesi kullanıldı.

BM'den Gazze açıklaması: Dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir - 4

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Şifa Hastanesi'nin çevresini topçu ateşiyle yoğun bir şekilde bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresinde "gazeteciler ve yerinden edilmişler için" kurulan iki çadırı doğrudan hedef alması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı ifade edildi.

BM'den Gazze açıklaması: Dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir - 5

ÇOCUK HASTANESİ DOĞRUDAN HEDEF ALINDI

İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni "doğrudan" hedef aldı.

İsrail ordusu, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin çevresine çok şiddetli saldırılar düzenledi.

BM'den Gazze açıklaması: Dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir - 6

Saldırıların hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve insanlar arasında ciddi panik oluşturduğu belirtilen haberde, ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi çevresini bombaladığı belirtildi.

Saldırıda gönüllü bir sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Kızılay'a ait iki ambulansın da hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

BM'den Gazze açıklaması: Dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir - 7

HENÜZ ATEŞKES YOK

Hamas'ın siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin danışmanı, İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadığını belirterek bu konuda ABD'nin yaptığı açıklamaları yalanladı.

Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, Beyaz Sarayın, İsrail'in, "çatışmalara insani ara verilmesini kabul ettiği" yönündeki açıklamalarına Telegram hesabından cevap verdi.

Görüşmelerin sürdüğünü ancak şu ana kadar İsrail'le bir anlaşmaya varılmadığını kaydeden Nunu, "Bir anlaşmaya varılacak olursa bu, açık bir şekilde halkımıza duyurulacaktır." ifadesini kullandı.

BM'den Gazze açıklaması: Dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir - 8

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İsrailli esirler arasında bulunan bir kadın askerin öldüğünü, bir askerin ise yaralandığını duyurdu.

Bu açıklamanın gerçekliğini belgeleyen bir materyali daha sonra yayınlayacaklarını belirten Kassam Tugayları, konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

BM'den Gazze açıklaması: Dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir - 9

İSRAİL ORDUSUNUN ZAYİATI

İsrail ordusu operasyonun ikinci aşaması olarak Gazze'ye girmişti. Gazze'deki çatışmalarda 28 İsrail askerinin öldüğü duyuruldu. 

Çatışmaların başından beri ise toplamda 354 İsrail askeri öldü. 

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