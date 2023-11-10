BM'den Gazze açıklaması: Dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir
İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyinde henüz aktif durumda olan hastanelerin etrafını bombalıyor. Bölgedeki en büyük sağlık tesislerinden olan Şifa hastanesi yerleşkesinde bir polikliniğin hedef alındığı ve çok sayıda Filistinlinin öldüğü iddia edildi Hamas, İsraille henüz ateşkese varılmadığını duyurdu. İsrail ordusu Gazze'deki kara operasyonunda ölen asker sayısını açıkladı. BM'den "Eğer dünyada cehennem varsa, orası Gazze'nin kuzeyidir" açıklaması geldi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. İsrail ordusu Gazze ve Kuzey Gazze'deki hastanelerin etrafını sistematik bir şekilde hedef alıyor. Son 24 saatte bölgedeki üç büyük hastanenin etrafı bombalandı. Rantisi Çocuk Hastanesi ise doğrudan hedef alındı.