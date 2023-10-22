BM'den yakıt uyarısı: İnsani yardım durur (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün)
İsrail-Hamas çatışmasının 16. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bin 600'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. Kara harekatına hazırlanan İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Yakıt rezervlerinin bitme noktasına geldiğini açıklayan Birleşmiş Milletler yetkilileri, insani yardım çalışmalarının yapılamayacağı uyarısında bulundu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 16. gününde sürüyor.