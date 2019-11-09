Bolivya'da bazı polisler protestoculara katıldı (Morales'ten çağrı)

Dün akşam saatlerinde birkaç kentte bazı polislerin hükümete karşı isyanına sahne olan ülkede Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile halktan, "şiddet yanlısı grupların tehditi altındaki" demokrasiyi savunmasını istedi.