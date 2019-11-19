Bolivya’da ölenlerin sayısı 25'e çıktı

Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Telesur televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği ülkedeki şiddet olaylarında ölü sayısı arttı.