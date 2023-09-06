Bolsonaro gitti iyi haber geldi: Amazonlar'da ormansızlaşma azaldı
Brezilya'da, Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma oranının, Ağustos ayında üçte iki oranında azaldığı açıklandı. Yetkililer, bu yıl Luiz Inacio Lula da Silva başkanlığında kurulan yeni hükümetin, oranlardaki düşüşün gerçekleşmesinde kilit rol oynadığını söyledi.
Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) tarafından yayınlanan uydu verileri, Amazon ormanlarındaki ormansızlaşma oranının Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66,1 oranında düştüğünü gösterdi.