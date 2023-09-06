Bolsonaro gitti iyi haber geldi: Amazonlar'da ormansızlaşma azaldı

Brezilya'da, Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma oranının, Ağustos ayında üçte iki oranında azaldığı açıklandı. Yetkililer, bu yıl Luiz Inacio Lula da Silva başkanlığında kurulan yeni hükümetin, oranlardaki düşüşün gerçekleşmesinde kilit rol oynadığını söyledi.

Bolsonaro gitti iyi haber geldi: Amazonlar'da ormansızlaşma azaldı - 1

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) tarafından yayınlanan uydu verileri, Amazon ormanlarındaki ormansızlaşma oranının Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66,1 oranında düştüğünü gösterdi.

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Bolsonaro gitti iyi haber geldi: Amazonlar'da ormansızlaşma azaldı - 2

INPE verilerine göre ormanlar, 2022'nin Ağustos ayında 1661 kilometrekare küçülmüşken, bu yıl aynı dönemde küçülen alan 563 kilometrekareye indi.

Bolsonaro gitti iyi haber geldi: Amazonlar'da ormansızlaşma azaldı - 3

Ağustos ayının genel olarak ormansızlaşmanın en yüksek olduğu aylardan biri olması nedeniyle bu oranlardaki azalmanın dikkat çekici olduğu belirtildi.

Bolsonaro gitti iyi haber geldi: Amazonlar'da ormansızlaşma azaldı - 4

Brezilya Çevre Bakanı Marina Silva, Ocak 2023'te Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva başkanlığında kurulan yeni hükümetin, oranlardaki düşüşün gerçekleşmesinde kilit rol oynadığını ifade etti.

Bolsonaro gitti iyi haber geldi: Amazonlar'da ormansızlaşma azaldı - 5

Silva, uydu verilerinin, Lula da Silva yönetiminin "önceki hükümetin bölgeye ilişkin yürüttüğü politikaları tersine çevirme" konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Bolsonaro gitti iyi haber geldi: Amazonlar'da ormansızlaşma azaldı - 6

"Amazon yağmur ormanlarını koruma" politikalarının bir parçası olarak iki yeni bölge dün Lula da Silva tarafından "yerli toprakları" olarak ilan edilmişti.

Bolsonaro gitti iyi haber geldi: Amazonlar'da ormansızlaşma azaldı - 7

2030'DA SIFIR ORMANSIZLAŞMA HEDEFİ

Devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından "Amazon yağmur ormanlarını koruma sözü" veren Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, hükümetin 2030 yılı hedefinin sıfır ormansızlaştırma olduğunu belirtmişti.

Bolsonaro gitti iyi haber geldi: Amazonlar'da ormansızlaşma azaldı - 8

BOLSONARO DÖNEMİNDE REKOR ORMANSIZLAŞMA YAŞANDI

Dünyanın en büyük tropikal ormanları olarak bilinen Amazonlar, bir önceki aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde her yıl rekorlar kırarak ciddi miktarda ormansızlaşmaya maruz kalmıştı.

Bolsonaro gitti iyi haber geldi: Amazonlar'da ormansızlaşma azaldı - 9
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