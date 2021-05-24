Bolsonaro'ya destek konvoyu

Salgından en çok etkilenen ülkelerden olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek gösterisi düzenlendi. Bolsonaro da konvoya motosikletiyle katıldı.

NTV - AFP - Reuters 24.05.2021 - 07:13

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Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında salgını iyi yönetmediği gerekçesiyle açılan soruşturma sürerken, kentte yüzlerce motosikletli Bolsonaro'ya destek gösterisi düzenledi.
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Jair Bolsonaro da destekçilerini yalnız bırakmadı  ve motosikletiyle konvoya katıldı.
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Bolsonaro'nun maske takmaması ve bölgede alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.
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Konvoya yol kenarında bekleyen Bolsonaro destekçileri de sloganlarla eşlik etti.
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Yaklaşık 210 milyon nüfuslu Brezilya salgında en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke.
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Ülkede salgını hafife alan açıklamalar yapan Bolsonaro ve hükümeti hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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Kurulan özel komisyon, hükümetin salgınla mücadeledeki hatalarını mercek altına alacak.
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