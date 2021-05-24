Bolsonaro'ya destek konvoyu

Jair Bolsonaro da destekçilerini yalnız bırakmadı ve motosikletiyle konvoya katıldı.

Bolsonaro'nun maske takmaması ve bölgede alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Konvoya yol kenarında bekleyen Bolsonaro destekçileri de sloganlarla eşlik etti.

Yaklaşık 210 milyon nüfuslu Brezilya salgında en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke.