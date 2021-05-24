Bolsonaro'ya destek konvoyu

Salgından en çok etkilenen ülkelerden olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek gösterisi düzenlendi. Bolsonaro da konvoya motosikletiyle katıldı. Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında salgını iyi yönetmediği gerekçesiyle açılan soruşturma sürerken, kentte yüzlerce motosikletli Bolsonaro'ya destek gösterisi düzenledi. Jair Bolsonaro da destekçilerini yalnız bırakmadı ve motosikletiyle konvoya katıldı. Bolsonaro'nun maske takmaması ve bölgede alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Konvoya yol kenarında bekleyen Bolsonaro destekçileri de sloganlarla eşlik etti. Yaklaşık 210 milyon nüfuslu Brezilya salgında en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke. Ülkede salgını hafife alan açıklamalar yapan Bolsonaro ve hükümeti hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kurulan özel komisyon, hükümetin salgınla mücadeledeki hatalarını mercek altına alacak.