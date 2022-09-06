Boris Johnson 10 Numara'ya veda etti

BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

5 Temmuz günü İngiltere’de başlayan siyasi kriz, 7 Temmuz günü Başbakan Boris Johnson’ın istifası ile sona erdi.



Kabinesindeki 5 bakan ve 50'nin üzerindeki bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası sonrası "parti kontrolünü kaybettiği" için görevi bırakma çağrısı yapılan Johnson için süreci başlatan başbakana yakın iki bakanın istifası olmuştu.



Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, istifa mektupları ile kabinedeki görevlerinden ayrıldıklarını açıklarken, Sunak istifa mektubunda, "İngiltere halkı hakkı olan şekilde hükümetin düzgün, ciddi ve yetkin bir şekilde yönetilmesini bekliyor" demişti.