Rusya Harry Potter Kalesi'ni vurdu: 5 kişi öldü, 32 yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'da Harry Potter Kalesi olarak bilinen yapıya düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Rusya Harry Potter Kalesi'ni vurdu: 5 kişi öldü, 32 yaralı var - 1

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürerken Rus güçleri, dün Odessa’yı hedef aldı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Odessa kıyısındaki "Harry Potter Kalesi" olarak bilinen 4 katlı hukuk akademisine düzenlednen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8’inin durumu ağır 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 

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Rusya Harry Potter Kalesi'ni vurdu: 5 kişi öldü, 32 yaralı var - 2

Yaralanan 23 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, binanın çatısında çıkan yangına müdahale için 45 kişilik 15 acil servis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Rusya Harry Potter Kalesi'ni vurdu: 5 kişi öldü, 32 yaralı var - 3

Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov, “Canavarlar. Barbarlar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İnsanlar deniz kenarında yürüyüşe çıkıyor ve onları ateş edip öldürüyorlar" açıklamasını yaptı.

Ukrayna donanması sözcüsü Dimitro Pletenchuk da saldırının İskender-M balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya Harry Potter Kalesi'ni vurdu: 5 kişi öldü, 32 yaralı var - 4

Odesa bölgesi başkanı Oleg Kiper, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaralıların arasında 4 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu bildirdi.

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