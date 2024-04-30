Rusya Harry Potter Kalesi'ni vurdu: 5 kişi öldü, 32 yaralı var
Rusya'nın Ukrayna'da Harry Potter Kalesi olarak bilinen yapıya düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürerken Rus güçleri, dün Odessa’yı hedef aldı.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Odessa kıyısındaki "Harry Potter Kalesi" olarak bilinen 4 katlı hukuk akademisine düzenlednen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8’inin durumu ağır 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi.