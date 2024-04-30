Filistin Sivil Savunması: Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp

CAN KAYBI 34 BİNİ AŞTI

İsrail, Filistinli grup Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de düzenlediği ve Tel Aviv'in yaklaşık 1200 kişinin öldüğü saldırıdan bu yana Gazze'ye karşı acımasız bir bombardıman yürütüyor.



O tarihten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 34 bin 500'den fazla Filistinli öldürüldü ve 77 bin 700'den fazla kişi de yaralandı.

Gazzeliler, kitlesel yıkım ve ciddi ihtiyaç maddelerinin yokluğu karşısında hayata tutunmaya çalışıyor.