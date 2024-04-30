Filistin Sivil Savunması: Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp

Filistin Sivil Savunması, 7 Ekim'de İsrail saldırısının başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan 10 binden fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Filistin Sivil Savunması: Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp - 1

CANSIZ BEDENLER ÇIKARILMAYA DEVAM EDİYOR

Filistin Sivil Savunması, 7 Ekim'de İbaşlayan İsrail saldırılarında yıkılan yüzlerce evin enkazı altında 10 binden fazla insanın kaldığını tahmin ediyor. 

Bu kayıpların Sağlık Bakanlığı'nın ölü sayısı listesine dahil edilmediği belirtilen açıklamada, bu durumda toplam can kaybının 44 bini aştığı ifade edildi.

Kurtarma ekiplerinin, Gazze'nin kuzeyindeki binaların enkazı altından tamamen çürümüş cansız bedenler çıkarmaya başladığı da belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Filistin Sivil Savunması: Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp - 2

CAN KAYBI 34 BİNİ AŞTI

İsrail, Filistinli grup Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de düzenlediği ve Tel Aviv'in yaklaşık 1200 kişinin öldüğü saldırıdan bu yana Gazze'ye karşı acımasız bir bombardıman yürütüyor.

O tarihten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 34 bin 500'den fazla Filistinli öldürüldü ve 77 bin 700'den fazla kişi de yaralandı.

Gazzeliler, kitlesel yıkım ve ciddi ihtiyaç maddelerinin yokluğu karşısında hayata tutunmaya çalışıyor.  

Filistin Sivil Savunması: Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp - 3

NÜFUSUN YÜZDE 85'İ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail saldırılarının üzerinden altı aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, Gazze'nin büyük bir bölümü harabeye dönmüş durumda.

Birleşmiş Milletler'e göre gıda, temiz su ve ilaç ablukası nedeniyle bölge nüfusunun yüzde 85'i ülke içinde yerinden edildi. 

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