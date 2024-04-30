Filistin Sivil Savunması: Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp
Filistin Sivil Savunması, 7 Ekim'de İsrail saldırısının başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan 10 binden fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
CANSIZ BEDENLER ÇIKARILMAYA DEVAM EDİYOR
Filistin Sivil Savunması, 7 Ekim'de İbaşlayan İsrail saldırılarında yıkılan yüzlerce evin enkazı altında 10 binden fazla insanın kaldığını tahmin ediyor.
Bu kayıpların Sağlık Bakanlığı'nın ölü sayısı listesine dahil edilmediği belirtilen açıklamada, bu durumda toplam can kaybının 44 bini aştığı ifade edildi.
Kurtarma ekiplerinin, Gazze'nin kuzeyindeki binaların enkazı altından tamamen çürümüş cansız bedenler çıkarmaya başladığı da belirtildi.