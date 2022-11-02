Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinden orduya müdahale çağrısı

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim Pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Bolsonaro, seçimlerden yaklaşık 2 gün sonra yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına değinmemiş, gösterilerin "seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucu" olduğunu belirtmiş ve "Barışçıl gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanacaktır ancak bizim yöntemlerimiz özel mülkün işgali mirasın yok edilmesi gibi her zaman halkı mağdur eden solcuların yöntemleri olamaz." demişti.

Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Edson Fachin, Bolsonaro'nun STF yargıçlarıyla yaptığı toplantıda seçimler için "Bitti, ileriye bakmak gerek." ifadesini kullandığını söylemişti.