Brezilya'da Lula da Silva 12 yıl sonra yeniden devlet başkanı

"DAHA ADİL BİR ÜLKE OLABİLMEK İÇİN KÜLTÜRE, KİTAPLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Silva, ülkede çok fazla güvensizliğin olduğunu vurgulayarak "Brezilya, halkının elinde silah olmasını istemiyor ve buna gerek de yok. Daha adil bir ülke olabilmemiz için kültüre, kitaplara ihtiyacımız var. Yakıt ve diğer malzemeleri ithal etmenin hiçbir anlamı yok. Brezilya, uluslararası ekonominin ön saflarında yer almalı." dedi.