Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Covid-19'a benzer semptomlar gösterdi

Reuters - Anadolu Ajansı 25.06.2020 - 01:35
Bu kişilerden 4,2 milyonu tat ve koku kaybı, solunum güçlüğü, öksürük, yüksek ateş ile göğüs ağrısı gibi Covid-19 ile ilişkili semptomlar gösterdi.
Bunlardan 3,8 milyonu tat ve koku duyusu kaybı yaşarken, 1 milyonu öksürük, yüksek ateş ve solunum zorluğu yaşadı. 991 bin kişi de öksürük, yüksek ateş ve göğüs ağrısından şikayet etti.
Mayıs ayında ülkedeki ailelerin yüzde 38,7'sine hükümet tarafından salgın nedeniyle 847 Brezilya reali (yaklaşık 160 dolar) para yardımı yapıldı.
Dünyada Covid-19 salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da 52 bin 645 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 145 bin 906 kişide görüldü.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak değerlendiriliyor.