Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Covid-19'a benzer semptomlar gösterdi

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE), mayıs ayında ülkede 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi yeni tip corona virüs (Covid-19) benzeri semptomlar gösterdiğini açıkladı.

Reuters - Anadolu Ajansı 25.06.2020 - 01:35

Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Covid-19'a benzer semptomlar gösterdi - 1
Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün (IBGE), Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Brezilya'nın 3 binden fazla şehrinde yaşayan yaklaşık 200 bin aileyle yaptığı ankete göre, mayıs ayında ülkede 24 milyon kişide grip benzeri semptomlara rastlandı.
Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Covid-19'a benzer semptomlar gösterdi - 2

Bu kişilerden 4,2 milyonu tat ve koku kaybı, solunum güçlüğü, öksürük, yüksek ateş ile göğüs ağrısı gibi Covid-19 ile ilişkili semptomlar gösterdi. 

Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Covid-19'a benzer semptomlar gösterdi - 3

Bunlardan 3,8 milyonu tat ve koku duyusu kaybı yaşarken, 1 milyonu öksürük, yüksek ateş ve solunum zorluğu yaşadı. 991 bin kişi de öksürük, yüksek ateş ve göğüs ağrısından şikayet etti.

Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Covid-19'a benzer semptomlar gösterdi - 4

MAYIS AYINDA 19 MİLYON KİŞİ ÇALIŞAMADI

Ankete göre, Covid-19'a karşı alınan önlemler nedeniyle 19 milyon kişi mayıs ayında çalışamazken, bunlardan ülkedeki iş sahiplerinin yüzde 11,5'ine tekabül eden 9,7 milyon kişi de ücret alamadı.
Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Covid-19'a benzer semptomlar gösterdi - 5

Mayıs ayında ülkedeki ailelerin yüzde 38,7'sine hükümet tarafından salgın nedeniyle 847 Brezilya reali (yaklaşık 160 dolar) para yardımı yapıldı.

Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Covid-19'a benzer semptomlar gösterdi - 6

Dünyada Covid-19 salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da 52 bin 645 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 145 bin 906 kişide görüldü.

Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Covid-19'a benzer semptomlar gösterdi - 7

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak değerlendiriliyor.

Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Covid-19'a benzer semptomlar gösterdi - 8

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