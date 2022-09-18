Brüksel sakinleri "arabasız" yolların keyfini yaşadı

Haberler - Anadolu Ajansı 18.09.2022 - 19:01
Kente bağlı 19 belediyede her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü yapılan etkinlik için yollar, yerel saatle 09.30'dan itibaren araç trafiğine kapatıldı.
Özellikle kent içi ulaşımda sıklıkla kullanılan bisikletlerin sürücüleri, boş yolların tadını çıkardı.
Caddelerde bebek arabalarını süren aileler, scooter kullananlar, patenli ve kaykaylı gençler, koşu ve yürüyüş yapanlar keyifli anlar yaşadı.
Etkinlik kapsamında oyunlar, spor müsabakaları, müzik dinletileri düzenlenirken toplu taşıma da ücretsiz yapıldı.
Araçların ancak özel izinle ve geçerli nedenlerle şehir trafiğine çıkmasına izin verilen gün boyunca polisler, araç sürücülerini denetledi, kent merkezinde 30 kilometrelik hız sınırı uygulandı.
Bu yıl 16-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen Brüksel Hareketlilik Haftası kapsamındaki etkinliğin teması "Brüksel'i çocuklara göre bir şehir yapmak" olarak belirlendi.
Hafta boyunca, çocukların hareketliliğini ve kamusal alanlara entegrasyonunu geliştiren girişimlerle ilgili çalışmalar yapılacak.