Brüksel sakinleri "arabasız" yolların keyfini yaşadı

Belçika'nın başkenti Brüksel’de her yıl düzenlenen "arabasız pazar günü” etkinliği kapsamında kentin yollarını dolduran yayalar ile bisiklet, scooter, kaykay ve paten sürücüleri renkli görüntüler oluşturdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.09.2022 - 19:01

Brüksel sakinleri "arabasız" yolların keyfini yaşadı - 1

Kente bağlı 19 belediyede her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü yapılan etkinlik için yollar, yerel saatle 09.30'dan itibaren araç trafiğine kapatıldı.

Özellikle kent içi ulaşımda sıklıkla kullanılan bisikletlerin sürücüleri, boş yolların tadını çıkardı.

Brüksel sakinleri "arabasız" yolların keyfini yaşadı - 2
Brüksel sakinleri "arabasız" yolların keyfini yaşadı - 3

Caddelerde bebek arabalarını süren aileler, scooter kullananlar, patenli ve kaykaylı gençler, koşu ve yürüyüş yapanlar keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik kapsamında oyunlar, spor müsabakaları, müzik dinletileri düzenlenirken toplu taşıma da ücretsiz yapıldı.

Brüksel sakinleri "arabasız" yolların keyfini yaşadı - 4

Araçların ancak özel izinle ve geçerli nedenlerle şehir trafiğine çıkmasına izin verilen gün boyunca polisler, araç sürücülerini denetledi, kent merkezinde 30 kilometrelik hız sınırı uygulandı.

Brüksel sakinleri "arabasız" yolların keyfini yaşadı - 5

Bu yıl 16-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen Brüksel Hareketlilik Haftası kapsamındaki etkinliğin teması "Brüksel'i çocuklara göre bir şehir yapmak" olarak belirlendi.

Brüksel sakinleri "arabasız" yolların keyfini yaşadı - 6

Hafta boyunca, çocukların hareketliliğini ve kamusal alanlara entegrasyonunu geliştiren girişimlerle ilgili çalışmalar yapılacak.

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