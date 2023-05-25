Bryan Johnson'dan gençleşmek için yeni adım: Oğlundan kan aldı

Project Blue adlı şirketin CEO'su Bryan Johnson, genç kalabilmek için her yıl 2 milyon dolar harcamasıyla biliniyor.
Yaklaşık 500 milyon dolar serveti bulunan Johnson (45) son olarak 17 yaşındaki oğlundan kan alarak genç kalmaya çalışıyor.
Yaşlanmayı engellemek ve daha genç bir görünüm şüphesiz pek çok kişinin rüyası. Şimdiye kadar çeşitli kozmetik ve cerrahi operasyonlar dışında bunu gerçekleştirmek için bir seçenek bulunmuyordu.
Uzun bir süredir yaşlanmayı geciktirmek için çabalayan Project Blue adlı şirketin CEO'su Bryan Johnson, 2 milyon dolara mal olan diyet ve egzersiz programlarını uyguladıktan sonra, son olarak da küçük oğlunun plazmasını vücuduna enjekte etti.
Bryan Johnson, plazma transferi için ABD'nin Dallas bölgesindeki bir sağlık kliniğine gitti. Johnson, 17 yaşındaki oğlu Talmage ve 70 yaşındaki babası Richard'la nesiller arası bir kan değişimi yaptı. Johnson’ın oğlundan ve babasından 1'er litrelik kan alındı. Bu kan daha sonra kırmızı, beyaz kan hücreleri ve trombosit olarak ayrıştırıldı. Daha sonra işlenen kan 45 yaşındaki CEO'ya nakledildi.
Bu uygulama, yaşlanma sürecinin yarattığı hücresel hasarları iyileştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Johnson, oğlundan transfer edilen ultra sağlıklı kanın, kendisini oldukça güzel ve şanslı hissettirdiğini belirtti.
Johnson ailesinin uyguladığı plazma transfüzyonu daha önce fareler üzerinde denenmiş olsa da insanlar için faydalı olduğuna dair bilimsel olarak kanıtlanmadı.
FDA'DAN UYARI
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2019'da genç kalma amacıyla yapılan kan nakline karşı bir uyarı yayımlamıştı.
Açıklamada "Genç donörlerden alınan plazma infüzyonunun yaşlılığı iyileştirmek, hafifletmek, tedavi etmek veya önlemek için kanıtlanmış hiçbir klinik faydası yoktur. Ayrıca herhangi bir plazma ürününün kullanımıyla ilişkili riskler mevcut." ifadelerine yer verildi.
Genç donörlerden alınan plazma infüzyonunun yaşlılığı iyileştirmek, hafifletmek, tedavi etmek veya önlemek için kanıtlanmış klinik faydası bulunmamaktadır.
Ayrıca herhangi bir plazma ürününün kullanımıyla ilişkili riskler mevcut. Los Angeles'taki City of Hope Ulusal Tıp Merkezi'nden biyokimyacı Charles Brenner da, "Bana göre bu yöntem iğrenç, kanıtlanmamış ve nispeten tehlikeli" dedi.
Johnson'ın test sonuçları, biyolojik olarak 45 yaşında olmasına rağmen CEO’nun 37 yaşında bir kalbe, 28 yaşında bir cilde ve 18 yaşındaki bir insanın akciğer kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Johson'ın uyguladığı program 30'dan fazla sağlık uzmanından oluşan bir ekip tarafından yönetiliyor.
JOHNSON'UN RUTİNİ
Hala deneysel aşamasında olmasına ve sürekli olarak ince ayar yapılmasına rağmen, sağlık programı özenle seçilmiş takviyeler, yemekler, egzersiz ve onlarca vücut testinden oluşan yoğun bir günlük rutinden oluşuyor.
Örneğin, Johnson'ın sabah 5'te kalkarak güe yoğun egzersiz ve besin takviyesi ile başlıyor. Bunlar arasında likopen, metformin, zerdeçal, çinko ve beyin sağlığı için küçük bir doz lityum bulunuyor.
Ayrıca, Johnson katı ve yumuşak gıdalardan oluşan günlük bin 977 kalori ile sınırlı vegan bir diyet uyguluyor.