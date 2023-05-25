Bryan Johnson'dan gençleşmek için yeni adım: Oğlundan kan aldı

Uzun bir süredir yaşlanmayı geciktirmek için çabalayan Project Blue adlı şirketin CEO'su Bryan Johnson, 2 milyon dolara mal olan diyet ve egzersiz programlarını uyguladıktan sonra, son olarak da küçük oğlunun plazmasını vücuduna enjekte etti.

Bryan Johnson, plazma transferi için ABD'nin Dallas bölgesindeki bir sağlık kliniğine gitti. Johnson, 17 yaşındaki oğlu Talmage ve 70 yaşındaki babası Richard'la nesiller arası bir kan değişimi yaptı. Johnson’ın oğlundan ve babasından 1'er litrelik kan alındı. Bu kan daha sonra kırmızı, beyaz kan hücreleri ve trombosit olarak ayrıştırıldı. Daha sonra işlenen kan 45 yaşındaki CEO'ya nakledildi.