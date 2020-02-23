Bulgaristan'da ırkçılar sokağa çıktı

Anadolu Ajansı 23.02.2020 - 15:28
Meşaleli etkinliğin yasaklanması nedeniyle göstericiler, General Lukov’un öldürüldüğü Sofya’daki evin önünde toplanarak askeri marşlar eşliğinde çelenk ve çiçek bıraktı. Avrupa’nın birçok ülkelerinden gelen dazlak ve aşırı milliyetçi örgüt temsilcileri general Lukov’un evinin önünde kurulan kürsüde konuşma yaptı. Konuşmacılar Avrupa’daki tüm milliyetçilerin artık birlik içinde olduklarını öne sürdü.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da 17 yıllık bir aradan sonra “Lukovmarş” gibi antisemitizm, tahammülsüzlük ve nefret dilinin ifade bulduğu bir etkinliğin engellendiğini bildirdi. Bakanlığını yazılı açıklamasında “Neonazi ve aşırı milliyetçilerin faaliyetinin nefret dolu etkinliği engellendi” diyerek “kin ve nefret kusan ayrımcılık taraftarların emellerine ulaşamadıklarını” bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bulgaristan'da, neofaşizmin en büyük ilham kaynağı olarak gösterilen General Hristo Lukov, 1935-1938 yıllarında Savaş (Savunma) Bakanlığı yapmıştı.