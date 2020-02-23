Bulgaristan'da ırkçılar sokağa çıktı

“NEFRET DİLİNİN İFADE BULDUĞU ETKİNLİK YASAKLANDI”

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da 17 yıllık bir aradan sonra “Lukovmarş” gibi antisemitizm, tahammülsüzlük ve nefret dilinin ifade bulduğu bir etkinliğin engellendiğini bildirdi. Bakanlığını yazılı açıklamasında “Neonazi ve aşırı milliyetçilerin faaliyetinin nefret dolu etkinliği engellendi” diyerek “kin ve nefret kusan ayrımcılık taraftarların emellerine ulaşamadıklarını” bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: