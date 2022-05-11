Büyük Set Resifi küresel ısınma nedeniyle tehlikede: Mercanların yüzde 90'ı tahrip oldu

Uzaydan görülebilen tek canlı olan Avustralya kıyılarındaki Büyük Set Resifi, uzaydan görülebilen tek canlı olarak biliniyor. Ancak, 2 bin endemik balık türünü barıdıran ve ekolojik sistem açısından büyük önem taşıyan resif, küresel ısınma tehdidi altında bulunuyor. Blim insanları resifteki mercanların yüzde 90'ından fazlasının tahrip olduğunu açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 11.05.2022 - 14:40

Büyük Set Resifi küresel ısınma nedeniyle tehlikede: Mercanların yüzde 90'ı tahrip oldu - 1

’nın kuzeydoğu sahillerinde yer alan büyük set resifi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bunuyor. Avustralyalı bilim insanları, bu yıl incelenen Büyük Set Resifi mercanlarının yüzde 90’ından fazlasının tahrip olduğunu açıkladı.

Büyük Set Resifi küresel ısınma nedeniyle tehlikede: Mercanların yüzde 90'ı tahrip oldu - 2

SON 7 YILDA 4. KEZ

Bilim insanları, tahribatın son 7 yılda dördüncü kez bu kadar geniş ve yoğun olduğuna dikkat çekti.

Büyük Set Resifi küresel ısınma nedeniyle tehlikede: Mercanların yüzde 90'ı tahrip oldu - 3

James Cook Üniversitesi’nden Jodie Rummer, “Sera etkisi yaratan gazların salınımını azaltmalıyız. Mercan resiflerinin hayatta kalması buna bağlı. 2020'li yıllarda gaz salımını hızlı bir şekilde azaltmamız gerek” diye konuştu.

Büyük Set Resifi küresel ısınma nedeniyle tehlikede: Mercanların yüzde 90'ı tahrip oldu - 4

Diğer taraftan, 2016 ve 2017'de kaydedilen sıcak hava dalgaları, Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı. Normalde rengarenk olan resifler, deniz suyunun ısınması nedeniyle beyazlıyor ve resiflerdeki yaşam son buluyor.

Büyük Set Resifi küresel ısınma nedeniyle tehlikede: Mercanların yüzde 90'ı tahrip oldu - 5

1981 yılında UNESCO Mirası Listesi’ne alınan Büyük Set Resifi, birbirinden ayrı 2 bin 900 resif ve 900 adadan oluşuyor ve 344 bin 400 kilometre alanı ile dünyanın en büyük resif sistemi olarak kabul ediliyor.

Büyük Set Resifi küresel ısınma nedeniyle tehlikede: Mercanların yüzde 90'ı tahrip oldu - 6

ÇİN SEDDİ'NDEN DAHA BÜYÜK

Bununla birlikte, zengin bir biyoçeşitliliğe sahip resif sistemi, Çin Seddi'nden daha büyük olmasının yanı sıra, yaklaşık bin 625 balık türüne, 3 bin yumuşakçaya ve 30 farklı balina ve yunus türüne de ev sahipliği yapıyor.

Büyük Set Resifi küresel ısınma nedeniyle tehlikede: Mercanların yüzde 90'ı tahrip oldu - 7

UNESCO, gelecek ay oluşan tahribat nedeniyle Büyük Set Resifi'ni "Tehdit Altındaki Mirası Listesi"ne almayı değerlendirecek. Avustralya hükümeti, resifi korumak için yeterince adım atmamakla suçlanıyor.

Büyük Set Resifi küresel ısınma nedeniyle tehlikede: Mercanların yüzde 90'ı tahrip oldu - 8

Mercan resifleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı olmasının yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekerek kıyıların korunmasına katkıda bulunuyor.

Büyük Set Resifi küresel ısınma nedeniyle tehlikede: Mercanların yüzde 90'ı tahrip oldu - 9

UZAYDAN GÖRÜLEBİLEN TEK CANLI

Öte yandan, uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Bariyer Resifi, yaklaşık 2 bin endemik balık türünü barındırıyor ve 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.

Büyük Set Resifi küresel ısınma nedeniyle tehlikede: Mercanların yüzde 90'ı tahrip oldu - 10

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