Büyük Set Resifi küresel ısınma nedeniyle tehlikede: Mercanların yüzde 90'ı tahrip oldu

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 11.05.2022 - 14:40
Avustralya’nın kuzeydoğu sahillerinde yer alan büyük set resifi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bunuyor. Avustralyalı bilim insanları, bu yıl incelenen Büyük Set Resifi mercanlarının yüzde 90’ından fazlasının tahrip olduğunu açıkladı.
Bilim insanları, tahribatın son 7 yılda dördüncü kez bu kadar geniş ve yoğun olduğuna dikkat çekti.
James Cook Üniversitesi’nden Jodie Rummer, “Sera etkisi yaratan gazların salınımını azaltmalıyız. Mercan resiflerinin hayatta kalması buna bağlı. 2020'li yıllarda gaz salımını hızlı bir şekilde azaltmamız gerek” diye konuştu.
Diğer taraftan, 2016 ve 2017'de kaydedilen sıcak hava dalgaları, Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı. Normalde rengarenk olan resifler, deniz suyunun ısınması nedeniyle beyazlıyor ve resiflerdeki yaşam son buluyor.
1981 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Büyük Set Resifi, birbirinden ayrı 2 bin 900 resif ve 900 adadan oluşuyor ve 344 bin 400 kilometre alanı ile dünyanın en büyük resif sistemi olarak kabul ediliyor.
Bununla birlikte, zengin bir biyoçeşitliliğe sahip resif sistemi, Çin Seddi'nden daha büyük olmasının yanı sıra, yaklaşık bin 625 balık türüne, 3 bin yumuşakçaya ve 30 farklı balina ve yunus türüne de ev sahipliği yapıyor.
UNESCO, gelecek ay oluşan tahribat nedeniyle Büyük Set Resifi'ni "Tehdit Altındaki Dünya Mirası Listesi"ne almayı değerlendirecek. Avustralya hükümeti, resifi korumak için yeterince adım atmamakla suçlanıyor.
Mercan resifleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı olmasının yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekerek kıyıların korunmasına katkıda bulunuyor.
Öte yandan, uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Bariyer Resifi, yaklaşık 2 bin endemik balık türünü barındırıyor ve 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.