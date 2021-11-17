Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı: Perseverance

İKLİM FELAKETİ VE PANDEMİYLE MÜCADELE İÇİN DE AZİM GEREKİYOR

Cambridge Sözlüğü’nün yayın müdürü Wendalyn Nichols, editörlerin 2021'in zorlukları göz önüne alındığında bunun uygun bir kelime olduğunu düşündüklerini söyledi:

"Mars'a bir araç indirmek için azim gerektiği gibi, Covid-19, iklim felaketleri, siyasi istikrarsızlık ve çatışmalardan kaynaklanan zorluklarla ve hayatımızdaki aksamalarla yüzleşmek de azim gerektirir. Bu bağlantıyı takdir ettik ve Cambridge Sözlüğü kullanıcılarının da beğeneceğini düşünüyoruz.'