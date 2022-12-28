Can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi

Çin'in Zhengzhou kentinde ağır sis nedeniyle yüzlerce araç birbiriyle çarpıştı. Görüş mesafesinin 200 metreye düştüğü bölgeye onlarca itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi - 1

Çin’de devlete bağlı yayın yapan CCTV’ye göre ülkenin Zhengzhou kentindeki bir köprüde 200'den fazla araç yoğun sis nedeniyle birbirine girdi. 

Can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi - 2

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarda, Zhengxin Huanghe Köprüsü'nde üst üste yığılmış otomobiller ve kamyonlar görüldü.

Can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi - 3

ÇOK SAYIDA KAZA YAŞANDI

Sarı Nehir bölgesindeki büyük bir geçiş noktası olan köprünün üzerinden her iki yönde seyahat eden arabaların çok sayıda kazaya karıştığını aktarıldı.

Can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi - 4

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir kişinin "Bu çok korkutucu. Köprüden inebileceğimizi sanmıyorum" dediği duyuldu.

Can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi - 5

Diğer taraftan yaralıların çoğu araçlarında mahsur kalırken, acil yardım ve itfaiye ekipleri, olay yerine gönderildi. 

Can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi - 6

Meteoroloji servisi ise bölgede görüş mesafesinin zaman zaman 200 metreye düştüğünü açıkladı.

Can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi - 7

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