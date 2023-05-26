Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira

Bazı ekran görüntüleri, “Indiana Jones ve Kader Kadranı” filminin galasında Harrison Ford ve diğer ünlü yıldızlarla birlikte bulunmak için, 2 bin euroya (yaklaşık 43 bin lira) bilet teklif edildiğini gösteriyor. Biletlerini, yüksek rakamlar teklif ederek birçok kişi satmaya çalışıyor.