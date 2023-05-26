Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira

Indiana Jones’un son filminin dünya prömiyerini izlemek, ya da birbirinden ünlü sanatçılarla aynı ortamda vakit geçirmek uğruna, Cannes Film Festivali’nin biletleri kara borsada akıl almaz fiyatlara satılıyor.
Sektörün profesyonelleri ve belirli gazeteciler festivale ücretsiz girebiliyorken, giriş satın alıp Cannes etkinliklerine dahil olmak için ortaya çıkan birçok bahisçi oldu.
Festivalin kapısında birçok insanın, etkinliğe girmeye hazır bir şekilde, gece kıyafetleriyle ve ellerinde tabelalarla, bedava giriş kazanma umuduyla beklediği de oluyor. Hepsi, dünyaca ünlü sanatçılarla, Cannes Film Festivali’nin ihtişamını deneyimlemeyi umuyor.
Berlin’den bedava bilet bulma umuduyla gelen bir kadın, kibar insanların ona bedavaya bilet verdiğini ve daha önce üç filmi bedavaya izleyebildiğini ifade etti.
Bazı ekran görüntüleri, “Indiana Jones ve Kader Kadranı” filminin galasında Harrison Ford ve diğer ünlü yıldızlarla birlikte bulunmak için, 2 bin euroya (yaklaşık 43 bin lira) bilet teklif edildiğini gösteriyor. Biletlerini, yüksek rakamlar teklif ederek birçok kişi satmaya çalışıyor.
Başka bir kişi de, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’nun katıldığı bir partinin biletlerini, kişi başı 20 bin euroya (yaklaşık 430 bin lira) sattığını öne sürdü.