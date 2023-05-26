Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira

Bu yıl 76'ncısı gerçekleştirilen Cannes Film Festivali, dünya çapında oldukça ilgi görüyor. Festivalin meraklıları, en iyi biletleri alabilmek için çareyi kara borsada buldu. Kara borsada bilet fiyatları 20 bin euroya (430 bin lira) kadar çıktı.

Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira - 1

Indiana Jones’un son filminin dünya prömiyerini izlemek, ya da birbirinden ünlü sanatçılarla aynı ortamda vakit geçirmek uğruna, Cannes Film Festivali’nin biletleri kara borsada akıl almaz fiyatlara satılıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira - 2

BİRÇOK BAHİSÇİ ORTAYA ÇIKTI

Sektörün profesyonelleri ve belirli gazeteciler festivale ücretsiz girebiliyorken, giriş satın alıp Cannes etkinliklerine dahil olmak için ortaya çıkan birçok bahisçi oldu.

Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira - 3

FESTİVALİN KAPISINDA BEKLİYORLAR

Festivalin kapısında birçok insanın, etkinliğe girmeye hazır bir şekilde, gece kıyafetleriyle ve ellerinde tabelalarla, bedava giriş kazanma umuduyla beklediği de oluyor. Hepsi, dünyaca ünlü sanatçılarla, Cannes Film Festivali’nin ihtişamını deneyimlemeyi umuyor.

Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira - 4

ÜÇ FİLMİ BEDAVAYA İZLEDİ

Berlin’den bedava bilet bulma umuduyla gelen bir kadın, kibar insanların ona bedavaya bilet verdiğini ve daha önce üç filmi bedavaya izleyebildiğini ifade etti.

Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira - 5

Bazı ekran görüntüleri, “Indiana Jones ve Kader Kadranı” filminin galasında Harrison Ford ve diğer ünlü yıldızlarla birlikte bulunmak için, 2 bin euroya (yaklaşık 43 bin lira) bilet teklif edildiğini gösteriyor. Biletlerini, yüksek rakamlar teklif ederek birçok kişi satmaya çalışıyor.

Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira - 6

DICAPRIO İÇİN 430 BİN LİRA 

Başka bir kişi de, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’nun katıldığı bir partinin biletlerini, kişi başı 20 bin euroya (yaklaşık 430 bin lira) sattığını öne sürdü.

Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira - 7
Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira - 8
Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira - 9
Cannes Film Festivali'nin biletleri kara borsada: Kişi başı 430 bin lira - 10
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