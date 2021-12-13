Çekya’da binlerce aşı karşıtı sokağa indi

Otevreme Cesko Hareketi tarafından yapılan açıklamada, “Biz Çekya vatandaşları, Çekya hükümetinin Çekya anayasasına bağlı kalmasını ve sözde yüksek refah için bile onu asla ihlal etmemesini talep ediyoruz. Her vatandaşın Covid-19 aşısı olup olmayacağına karar verme hakkı var. Gönüllü aşılamaya karşı değiliz, sadece hükümetin burada Çek Cumhuriyeti Parlamentosu'nun desteğiyle uygulamaya çalıştığı zorunlu aşıya karşıyız” ifadelerine yer verildi.