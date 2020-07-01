Çekya'da coronaya veda partisi

Dünya Sağlık Örgütü covid-19 salgınında sona gelinmediği uyarılarını yapıyor ancak Çekya'da binlerce insan sokaklara çıkarak coronaya veda partisi düzenledi.

ntv.com.tr 01.07.2020 - 10:36

Çekya'da coronaya veda partisi - 1
Başkent Prag'daki Charles Köprüsü üzerine 500 metre uzunluğunda masa kuruldu.
Çekya'da coronaya veda partisi - 2
Evlerinden yiyecek getiren binlerce insan masanın etrafında sosyal mesafe gözetmeksizin oturdu.
Çekya'da coronaya veda partisi - 3
Çekya'da 12 binden daha az vaka görüldü. Ülkede Covid-19 nedeniyle 349 kişi hayatını kaybetti.
Çekya'da coronaya veda partisi - 4
Salgın nedeniyle ülkenin en turistik yerlerinden biri olan köprüde kalabalık bulunmuyordu.
Çekya'da coronaya veda partisi - 5
Organizasyonu düzenleyenler turist azlığı nedeniyle vedayı yapabildiklerini aktardı.
Çekya'da coronaya veda partisi - 6
Organizatörlerden Ondrej Kobza, "Corona virüs krizinin sona ermesini kutlamak, insanlara bir araya gelmenin ya da komşudan bir parça ekmek almanın korkutucu olmadığını göstermek istedik" dedi.
Çekya'da coronaya veda partisi - 7
Corona virüse karşı önlemleri erken almayan başlayan Çekya hükümeti salgını komşularına göre iyi atlattı.
Çekya'da coronaya veda partisi - 8
Hükümet geçen hafta bin kişi kapasiteli etkinliklere izin verdi.
Çekya'da coronaya veda partisi - 9
Havuzlar, müzeler, hayvanat bahçeleri ve turistik mekanlar ziyaretçi sınırlaması olmaksızın açıldı.
Çekya'da coronaya veda partisi - 10
Çekya'da coronaya veda partisi - 11
Çekya'da coronaya veda partisi - 12
Çekya'da coronaya veda partisi - 13

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