Çekya'da on binlerce kişi hükümeti protesto etti

"RUSYA YANLISI GÖSTERİ"

Geniş katılımlı gösteriyi "Rusya yanlısı" olarak değerlendiren Başbakan Petr Fiala, bu durumun ülkenin çıkarlarına zarar verdiğini kaydederek, Rus propagandası ve dezenformasyon kampanyasına ülkesinde inananların olduğunu söyledi.