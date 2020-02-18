Çin corona virüsünün en fazla vurduğu iki risk grubunu açıkladı

Yeni tip corona virüsün yayılmasını durdurmak ve aşısını geliştirmek için de çalışmalar sürüyor. Çin virüs salgınından bu yana en büyük araştırmayı yayınladı. Covid-19'a yakalanan 44 bin kişinin verileri açıklandı. En fazla risk altında olanlar 80 ve üstü yaştakiler ile sağlık çalışanları.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçiriyor. Hayati tehlikenin özellikle yaşlılar için daha fazla olduğu belirtiliyor.

Yaşamını yitirenlerin yüzde 14,8'i 80 yaş ve üstü. Covid-19'a yakalanan 44 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, yaşlılarla birlikte en fazla risk altında olan ikinci grup sağlık çalışanları.

Ayrıca ocak ayından bu yana ilk kez Çin anakarasında yeni vaka sayısı günde 2 binin altına düştü. Ancak uzmanlara göre, hastalığın yayılmasının yavaşladığını söylemek için erken. Virüsün canlı olmayan bir yüzeyde ne kadar kalabildiği de net değil.

Uzmanlar, Sars veya Mers gibi corona virüslerin metal, cam ya da plastik gibi yüzeylerde dokuz güne kadar yaşayabildiğini söylüyor.

Yeni tip corona visürün de Sars'la yüzde 80 oranında benzerlik gösterdiği belirtiliyor.

Japonya ise virüse karşı savaşmak için HIV ilaçlarını kullanmayı planlıyor.

ABD VATANDAŞLARINI TAHLİYE ETTİ ABD, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinden tahliye ettiği vatandaşlar ülkede karantinaya alındı.

Amerikalı sağlık yetkilileri, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu yolcu gemisinden çıkan 328 ABD vatandaşını taşıyan uçakların, California eyaletindeki Travis Hava Üssü'ne ve Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'ne indiğini belirtti.

Yetkililer, tahliye edilenlerin 14 gün boyunca bu üslerde kurulan karantina merkezlerinde tutulacağını açıkladı.

Travis Hava Üssü'ne getirilenlerin, Çin'den bu ay başında getirilen ve üsteki bir otelde konaklatılan 200'den fazla kişiden farklı bir yere yerleştirileceğini söyleyen yetkililer, üsteki havacıların karantinadakilerle teması olmayacağını belirtti.

ABD'DE 14 GÜN KARANTİNA DAHA Ülkelerine gelen 328 ABD vatandaşı, 4 Şubat'tan bu yana yolcu gemisinde karantina altında bulunuyorlardı ancak ABD'ye gelmeleriyle bu 14 günlük karantina süreci yeniden başladı.

ABD Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan ortak açıklamada, "Yolcu gemisindeki 300'den fazla ABD vatandaşı ile ailelerinin Amerikalı sağlık personeli tarafından muayene edildiği, virüs belirtisi görülmediği ve uçuş için uygun olduğu ifade edilmişti.

Gemiden inen ABD'lilerden 14'ünün sonuçlarının pozitif çıktığına ilişkin yetkililerin bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin uçakta diğer yolculardan ayrı bir bölümde tecrit edilerek uçabileceğine karar verildiği kaydedilmişti.

GÜNEY KORE DE VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'un güneyindeki Seongnam'da bulunan Seul Hava Üssü'nden havalanan Devlet Başkanlığına ait uçak, Japonya'daki Haneda Havalimanı'na ulaştı.

Hükümet yetkilileri, yolcu gemisindeki 4 Güney Koreli ile bu kişilerden birinin Japon eşinin tahliye edileceğini açıkladı.

Gemide kalan 9 Güney Korelinin kendi istekleriyle tahliye edilmeyeceğini söyleyen yetkililer, gemideki vatandaşlardan hiçbirinde Covid-19 tespit edilmediğini vurguladı.

Uçağın, yarın yerel saatle sabah Gimpo Uluslararası Havalimanı'na dönmesi planlanıyor.

Tahliye edileceklerin Incheon Uluslararası Havalimanı'nda oluşturulan karantina merkezlerinde 14 gün boyunca tutulması bekleniyor.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (KCDC) yapılan açıklamada, 31 yeni tip corona virüs vakası saptanan ülkede, hastanede tedavi gören 2 kişinin, iki kere yapılan virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildiği belirtildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Covid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

DSÖ ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Covid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.