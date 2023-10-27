Çin jeti, ABD bombardıman uçağına 3 metre yaklaştı

ÇARPIŞMA TEHLİKESİ

Çin jetinin manevralarının gece görüş görüntülerini paylaşan PACOM açıklamasında ayrıca, “Gece vakti gerçekleşen yakınlaşma esnasında, Çinli pilot emniyetsiz ve profesyonel olmayan bir şekilde uçmuş, kontrolsüz bir şekilde aşırı hızla yaklaşarak, B-52'nin altında, önünde ve 3 metre yakınında uçarak kötü bir uçuş sergilemiş ve her iki uçağı da çarpışma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu pilotun bir çarpışmaya neden olmaya ne kadar yaklaştığının farkında olmadığından endişe ediyoruz” dedi.