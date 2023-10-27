Çin jeti, ABD bombardıman uçağına 3 metre yaklaştı
ABD ordusunun Hint-Pasifik Komutanlığı (PACOM), Çin’e ait bir J-11 savaş uçağının Güney Çin Denizi’nde ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağının yaklaşık 3 metre yakınından geçerek çarpışma riski yarattığını açıkladı. ABD, Çinli pilotu profesyonel olmayan bir uçuş yaptığı için eleştirdi.
PACOM'dan yapılan açıklamada; 24 Ekim’de meydana gelen olayla ilgili dün yaptığı “Çin J-11 pilotu, Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında yasal olarak rutin operasyonlar yürüten ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 uçağına emniyetsiz şekilde yaklaşmıştır” ifadeleri yer aldı.