Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor

Çin'in Guangdong Eyaleti'nin merkezi Guangzhou'da 'Bahar Festivali' olarak da bilinen Çin Yeni Yılı kutlamaları devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'deki bir resepsiyonda bugün Bahar Festivali'ni kutlayarak tüm Çinlileri selamladı.

Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor - 1

Çin'in Guangdong Eyaleti'nin merkezi Guangzhou'da "Bahar Festivali" olarak da bilinen Çin Yeni Yılı kutlamaları devam ediyor.

Kutlamalar kapsamında kentteki Yuexiu Parkı'nda düzenlenen Fener Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşlar, fenerlerle süslenmiş parkta festival atmosferinin tadını çıkardı.

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Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor - 2

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına, Pekin'deki bir resepsiyonda Perşembe günü tüm Çinlilere Bahar Bayramı tebriklerini iletti.

Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor - 3

Xi, toplantıda yaptığı konuşmada Çin'de yaşayan tüm etnik grupları ve Hong Kong, Makao ve Tayvan gibi yurtdışında yaşayan Çinlileri selamladı.

Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor - 4

Xi, "Çin modernizasyonundan güç aldık, hem iç hem de uluslararası zorunlulukları aklımızda tuttuk, birçok zorluğun ve zorluğun üstesinden geldik ve Çin'i her açıdan modern bir sosyalist ülkeye dönüştürme yolunda yeni bir yolculukta sağlam ilerleme kaydettik." dedi.

Bu yılki "Bahar Festivali" veya "Çin Ay Yılı" 10 Şubat'a denk geliyor.

Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor - 5
Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor - 6
Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor - 7
Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor - 8
Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor - 9
Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor - 10
Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor - 11
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