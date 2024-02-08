Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor
Çin'in Guangdong Eyaleti'nin merkezi Guangzhou'da 'Bahar Festivali' olarak da bilinen Çin Yeni Yılı kutlamaları devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'deki bir resepsiyonda bugün Bahar Festivali'ni kutlayarak tüm Çinlileri selamladı.
Çin'in Guangdong Eyaleti'nin merkezi Guangzhou'da "Bahar Festivali" olarak da bilinen Çin Yeni Yılı kutlamaları devam ediyor.
Kutlamalar kapsamında kentteki Yuexiu Parkı'nda düzenlenen Fener Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Vatandaşlar, fenerlerle süslenmiş parkta festival atmosferinin tadını çıkardı.