Çin'de "Bahar Festivali" kutlamaları sürüyor

Xi, "Çin modernizasyonundan güç aldık, hem iç hem de uluslararası zorunlulukları aklımızda tuttuk, birçok zorluğun ve zorluğun üstesinden geldik ve Çin'i her açıdan modern bir sosyalist ülkeye dönüştürme yolunda yeni bir yolculukta sağlam ilerleme kaydettik." dedi.

Bu yılki "Bahar Festivali" veya "Çin Ay Yılı" 10 Şubat'a denk geliyor.