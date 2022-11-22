Çin'de saç uzunluğu 2,7 metre olan kadın internette viral oldu

Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir etnik topluluk üyesi kadın, 2 metre 70 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri hayrete düşürdü.

Çin'de saç uzunluğu 2,7 metre olan kadın internette viral oldu - 1

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bulunan Guilin kentindeki Yao etnik grubu üyesi kadınlar uzun ve sağlıklı görünen saçları ile dikkat çekiyor.

Çin'de saç uzunluğu 2,7 metre olan kadın internette viral oldu - 2

Etnik grup üyesi bir kadın ise, 2 metre 70 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile internette gündem oldu.

Çin'de saç uzunluğu 2,7 metre olan kadın internette viral oldu - 3

SIRLARI FERMENTE PİRİNÇ SUYU

Saç bakım sırlarını fermente pirinç suyu şampuanı olarak açıklayan etnik grup üyesi kadınların saç uzunluğu ortalaması ise 1 metre 40 santimetre olarak ifade edildi.

Çin'de saç uzunluğu 2,7 metre olan kadın internette viral oldu - 4

DÜNYANIN EN UZUN SAÇLI KADINI

Çin'de yaşayan Xie Qiuping'e 5 metre 627 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile 8 Mayıs 2004'te "Dünyadaki en uzun saçlara sahip kadın" unvanı verilmişti.

Çin'de saç uzunluğu 2,7 metre olan kadın internette viral oldu - 5
Çin'de saç uzunluğu 2,7 metre olan kadın internette viral oldu - 6
Çin'de saç uzunluğu 2,7 metre olan kadın internette viral oldu - 7

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