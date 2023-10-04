Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası

Tiananmen Meydanı katliamı, uluslararası arenada büyük bir dikkat çekti ve dünya genelinde eleştirilere neden oldu. Çin hükümeti ise olayları "kontrarevolüsyoner ayaklanma" olarak tanımladı ve herhangi bir dış müdahaleyi reddetti. Çin'de bu olaylar hakkında açıkça konuşmak veya yazmak hala hassas bir konu olup, sıkı bir sansür ve kontrol altında tutulmaktadır.