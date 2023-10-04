Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası
Çin'in başkenti Pekin'de 3-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Tiananmen Meydanı katliamında yüzlerce kişinin öldüğü düşünülüyor ancak gerçek rakam hala belirsizliğini koruyor. Ülke tarihinde kara bir leke olan bu olaya ilişkin ise Çin hükümeti sansür uygulamaya devam ediyor. Son olarak, Asya oyunlarında birbirine sarılan iki Çinli sporcunun, numaraları katliamın tarihine gönderme yaptığı gerekçesiyle sosyal medyadan kaldırıldı.
İki Çinli kadın sporcunun Tiananmen Meydanı katliamına istemeden de olsa gönderme yapan fotoğrafları, Çin sosyal medyasında sansürlendi.