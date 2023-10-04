Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası

Çin'in başkenti Pekin'de 3-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Tiananmen Meydanı katliamında yüzlerce kişinin öldüğü düşünülüyor ancak gerçek rakam hala belirsizliğini koruyor. Ülke tarihinde kara bir leke olan bu olaya ilişkin ise Çin hükümeti sansür uygulamaya devam ediyor. Son olarak, Asya oyunlarında birbirine sarılan iki Çinli sporcunun, numaraları katliamın tarihine gönderme yaptığı gerekçesiyle sosyal medyadan kaldırıldı.

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 1

İki Çinli kadın sporcunun Tiananmen Meydanı katliamına istemeden de olsa gönderme yapan fotoğrafları, Çin sosyal medyasında sansürlendi.

DÜNYA HABERLERİ

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 2

Atletler Lin Yuwei ve Wu Yanni'nin birlikte  4 ve 6 olan yarış numaraları 4 Haziran 1989’da meydana gelen olayın gününü ve ayını çağrıştırıyor. 

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 3

Tiananmen Meydanı katliamı ile ilgili tartışmalar Çin'de tabu olmaya devam ediyor ve yetkililer konuyla ilgili her türlü bilgiyi rutin olarak internetten siliyor.

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 4

4 Haziran 1989 tarihinde askerler Pekin'de yüzlerce demokrasi yanlısı protestocuyu vurarak öldürdü. O gün gerçekte kaç kişinin öldüğü belirsizliğini koruyor, ancak insan hakları gruplarının tahminleri birkaç yüz ila birkaç bin arasında değişiyor.

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 5

Bununla birlikte, söz konusu fotoğraflarda, atletler Asya Oyunlarında Lin'in altın madalya kazandığı 100 metre engelli yarışından sonra birbirlerine sarılmışlardı.

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 6

Çin'in en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Weibo'da kullanıcılar Lin'i tebrik eden paylaşımlarda bulunmuşlardı. Ancak fotoğrafın yer aldığı paylaşımlar gri karelerle değiştirildi.

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 7

Diğer taraftab, Çin'in Hangzhou kentinde devam etmekte olan Asya Oyunları'nda Çin şu ana kadar yaklaşık 300 madalya kazandı. Oyunların 8 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 8

TİANANMEN MEUDANI KATLİAMI HAKKINDA

Tiananmen Meydanı katliamı, 3-4 Haziran 1989 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşen bir olaydır. Bu olay, Tiananmen Meydanı'nda gerçekleştiği için "Tiananmen Meydanı Katliamı" olarak da bilinir.

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 9

Olaylar, Çin hükümetine yönelik demokratik reformlar ve daha fazla özgürlük taleplerinde bulunan öğrenci protestoları ve diğer sivil toplum hareketlerinin bir sonucuydu. Tiananmen Meydanı, göstericilerin toplandığı ana mekan haline gelmişti. Ancak Çin hükümeti, protestoları bastırmak için askeri güç kullanmaya karar verdi.

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 10

3 Haziran 1989 gecesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, tanklar ve askerlerle donatılmış bir şekilde Tiananmen Meydanı'na girdi ve barikatları yıkmaya başladı. Bu müdahale sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi, ancak kesin ölü sayısı belirsizdir. Hükümet tarafından açıklanan resmi ölü sayısı düşük tutulmuştur.

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 11

Tiananmen Meydanı katliamı, uluslararası arenada büyük bir dikkat çekti ve dünya genelinde eleştirilere neden oldu. Çin hükümeti ise olayları "kontrarevolüsyoner ayaklanma" olarak tanımladı ve herhangi bir dış müdahaleyi reddetti. Çin'de bu olaylar hakkında açıkça konuşmak veya yazmak hala hassas bir konu olup, sıkı bir sansür ve kontrol altında tutulmaktadır.

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 12

Tiananmen Meydanı katliamı, Çin'de hükümetin sivil özgürlüklere ve demokratik reformlara yaklaşımı hakkında önemli bir olay olarak hafızalarda kalmıştır ve uluslararası insan hakları tartışmalarının bir parçası olarak devam etmektedir.

Çin'den birbirine sarılan iki atletin fotoğrafına sansür: Tiananmen'i çağrıştırıyor iddiası - 13
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