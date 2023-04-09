Çin’den Tayvan Boğazı’nda tatbikat

Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tayvan Boğazı’nda 71 uçak ve 9 geminin tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada, “Tayvan çevresinde 71 Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) uçağı ve 9 Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri (PLAN) gemisi bugün sabah 06.00’da tespit edilmiştir. Tayvan Silahlı Kuvvetleri durumu yakından takip etmektedir ve bu faaliyetlere karşılık vermek üzere uçaklarını, donanma gemilerini ve karada konuşlu füze sistemlerini görevlendirmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
Diğer taraftan, Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen, geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile California'da bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ing-wen, “Tayvan'ın, Tayvan halkının özgür ve açık bir toplumda gelişmeye devam edebileceği barışçıl statükoyu savunma konusundaki kararlılığını yineledim. ABD’nin Tayvan'a yönelik güçlü destekleri beni yüreklendirdi. Meclis Başkanı McCarthy'ye ve tüm Amerikalı dostlarımıza teşekkür ederim. Birlikte durduğumuzda hepimiz daha güçlüyüz.” dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, açıklama yaparak söz konusu görüşmeye tepki gösterdi. Açıklamada, “ABD, Tayvan ile sadece gayri resmi ilişkilerini sürdüreceğine dair açıkça söz vermiştir. Ancak, uzun bir süre boyunca taahhütlerini ihlal etmiş, Tayvan ile resmi alışverişler, Tayvan'a silah satışı, askeri bağlantılar ve Tayvan'ın uluslararası alanını genişletmesine yardımcı olma konusunda çizgiyi aşmaya ve kışkırtmaya devam etmiştir." denildi.
Bakanlık açıklamasına şu sözlerle devam etti:
"Çin, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için kararlı ve güçlü tedbirler alacaktır. ABD tarafını bir kez daha tek Çin ilkesine uymaya, ABD ile Tayvan arasındaki her türlü resmi alışverişi derhal durdurmaya, maddi ilişkileri geliştirmeye son vermeye, Tayvan Boğazı'nda gerilim yaratmaya son vermeye, Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmaya son vermeye, yanlış ve tehlikeli yolda daha fazla ilerlememeye çağırıyoruz.”