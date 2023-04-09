Çin’den Tayvan Boğazı’nda tatbikat

"Çin, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için kararlı ve güçlü tedbirler alacaktır. ABD tarafını bir kez daha tek Çin ilkesine uymaya, ABD ile Tayvan arasındaki her türlü resmi alışverişi derhal durdurmaya, maddi ilişkileri geliştirmeye son vermeye, Tayvan Boğazı'nda gerilim yaratmaya son vermeye, Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmaya son vermeye, yanlış ve tehlikeli yolda daha fazla ilerlememeye çağırıyoruz.”