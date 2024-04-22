Çin'i sel vurdu: 4 kişi öldü, 60 bin kişi tahliye edildi
Şiddetli yağışlar, Çin'in en büyük eyaleti Guangdong'da sellere neden oldu. 60 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Devlet medyası, şiddetli fırtınalar sonrası 3 kişinin öldüğünü, 11 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Şiddetli yağışın ardından gelen seller Çin'in Guangdong eyaletinin yoğun nüfuslu Pearl bölgesinde birkaç şehri sular altında bıraktı.
Devlet medyası, Çin'in güneyini vuran fırtınaların ardından üç kişinin öldüğünü ve 11 kişinin de kayıp olduğunu söyledi.