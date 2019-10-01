Çin’in 70. yıl kutlamalarında halk yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu
Başkent Beijing’de yapılan 70’inci yıl kutlama törenlerinde renkli sahneler yaşandı. Askeri geçit töreninde modern Çin ordusunun ulaştığı nokta gözler önüne serilirken halk yürüyüşünde ise Çin kültüründen renkli örnekler büyük beğeni topladı.
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Çin’in 70’inci yıl kutlamaları başkent Beijing’de sabah saatlerinde yapılan askeri geçit töreni ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in halka sesleniş konuşmasıyla başladı.
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Çin ordusunun göz dolduran geçit töreninin ardından kürsüye gelen Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping, sosyalist Çin’in dünyanın doğusunda dikildiğini ve hiçbir gücün Çin’in konumunu sarsamayacağını kaydederek, “Kimse Çin ulusunun ilerlemesini engelleyemez” dedi.
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Çin’in yoksul ve trajik kaderini tamamen değiştirdiğine ve Çin ulusunun yeniden canlanma yolunda ilerlediğine işaret eden Xi Jinping, 70 yılda Çin’de tüm etnik gruplara mensup vatandaşların birlikte çaba harcayarak dünyayı şaşırtan büyük başarılara imza attıklarını söyledi.
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“Çin’in geleceği daha güzel olacak”
Xi Jinping, Çin’in geçmiş başarılarının insanlığın tarih kitabında kaydedilmiş olduğunu, Çin’in bugününü halkın eliyle yaratmakta olduğunu ve Çin’in geleceğinin daha da güzel olacağını ifade etti.
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Xi Jinping, tüm parti, ordu ve tüm etnik grupların daha sıkı bir dayanışma halinde ülkeyi güçlendirmeye devam etmesi, aynı zamanda iki 100 yıllık hedefe ulaşmak ve Çin'in kalkınmasını gerçekleştirmek için ortak çaba göstermesi çağrısında bulundu.
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Xi’nin konuşmasının ardından Çin kültüründen örnekler, Çin’in imza attığı başarıları simgeleyen maketlerden oluşan Halk Yürüyüşü gerçekleştirildi. On binlerce kişinin katıldığı törenlerde askeri geçit töreni de büyük alkış aldı.