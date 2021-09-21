Corona virüs, ABD'de İspanyol gribinden daha fazla öldürdü

İSPANYOL GRİBİ NEDENİYLE ABD'DE YAKLAŞIK 675 BİN KİŞİ ÖLDÜ

İspanyol gribi nedeniyle, yaklaşık 500 milyon insanın veya dünya nüfusunun üçte birinin enfekte olduğu tahmin ediliyor. Ölüm sayısının dünya çapında en az 50 milyon olduğu ve yaklaşık 675 bin ABD'de meydana geldiği düşünülüyor.

Bununla birlikte İspanyol gribinde, ölüm oranı 5 yaş altı, 20-40 yaş arası ve 65 yaş ve üzeri kişilerde yüksekti. 20-40 yaş grubundakiler de dahil olmak üzere sağlıklı insanlarda yüksek ölüm oranı, bu pandeminin benzersiz bir özelliğiydi.