Corona virüs can almaya devam ediyor (Corona virüsünde son durum)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19), dünya genelinde 82 binden fazla kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 814 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'nin komşuları İran, Yunanistan, Irak ve Gürcistan'da corona virüs vakaları tespit edildi. İran'da corona virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi. Yeni tip corona virüs, Avrupa'da yayılmaya devam ederken, İspanya ve ölü sayısının 14'e yükseldiği İtalya'da turizmin olumsuz etkilenmeye başladığı belirtildi.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 27.02.2020 - 16:21

Covid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 747, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 82 bini geçerken, Çin ana karasında 78 bin 514, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 89 ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Covid-19 tespit edildi.

Covid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 894, Güney Kore 1595, İtalya 528, Singapur 93, İran 245, ABD 60, Tayland 40, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 27, İran 245, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, İtalya 470, Kanada 13, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 43, İspanya 14, Rusya 2, İsrail 3, Umman 2, Bahreyn 33, Yunanistan 1, Brezilya 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Danimarka 1, Gürcistan 1, Irak 6, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsviçre 4, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Cezayir 1, Afganistan 1."

DANİMARKA VE ESTONYA’DA İLK VAKALAR Danimarka'da ilk corona virüs vakası tespit edildi. Hastanın İtalya'nın kuzeyinden kayak tatilinden dönen bir kişi olduğu belirtiliyor. Estonya da ülkedeki ilk corona virüs vakasının görüldüğünü duyurdu Estonya da ülkedeki ilk corona virüs vakasının görüldüğünü duyurdu

TÜRKİYE VİRÜS KUŞATMASINDA İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle vaka sayısı 245’e ölü sayısı 26'ya yükseldi. Irak’ta virüs nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirirken Yunanistan ve Gürcistan’da 1’er vaka tespit edildi.

İRAN'DA 26 ÖLÜ Fars Haber Ajansına göre, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Bugüne kadar vatandaşlarımızdan 26'sı hayatını kaybetti. Vaka sayısı 245'e çıktı" bilgisini verdi. İran resmi haber ajansı IRNA, bu sabah, ülke genelinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını 22, vaka sayısını ise 141 olarak duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının İran, İtalya ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.

İRAN'DAN ÇİNLİLERE GEÇİŞ YASAĞI IRNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran Hükümeti, Çin vatandaşlarının ülkeye geçişlerin durdurulduğunu açıkladı. Diğer taraftan, BAE'ye ait Fly Dubai hava yolu şirketi yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle İran'ın 5 kentine seferleri durdurdu.Şirketten yapılan yazılı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran ile İsfahan, Lar, Meşhed ve Şiraz kentlerine uçuşların geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Fly Dubai ayrıca, Bahreyn uçuşlarının 28 Şubat'a kadar çift yönlü olarak iptal edildiğini duyurdu.

GÜRCİSTAN'DA TIR ŞOFÖRLERİNE PASAPORT İBRAZI UYGULAMASI Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da, dün ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından, tır şöförleri için ülkeye girişlerde pasaport ibrazı uygulamasına geçildiği bildirildi. Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 3'E YÜKSELDİ İsrail Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir İsrail vatandaşında yeni tip corona virüs tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 gün önce İtalya'dan dönen ve kimliği belirtilmeyen bir İsraillide Covid-19'a rastlandığı bildirildi. Bu vakayla İsrail'de corona virüs bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi.

Japonya'da 4 Şubat'ta Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan gemideki 15 İsrailliden 4'ü virüse rastlanması nedeniyle Tokyo'da tedavi altına alınmıştı. Covid-19 tespit edilmeyen 11 İsrailli ise gemiden ayrılmalarına izin verilmesinin ardından özel uçakla 21 Şubat'ta ülkelerine getirilmişti. Söz konusu kişiler, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir tıp merkezinde karantinaya alınmış, yapılan testler sonucu 2'sinde virüse rastlanmıştı.

Öte yandan İsrail yönetimi, Kovid-19 salgını endişesiyle İtalya vatandaşlarının ülkeye girişine yasak getirmeye hazırlanıyor. İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, İtalya vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararı imzalayacağını açıkladı. İsrail, Covid-19 salgını nedeniyle daha önce de Çin, Tayland, Singapur, Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

"Coronavirüs tehlikesine karşı alınan tedbirler bağlamında, 26.02.2020 tarihi Gürcistan saati 23.30 itibarıyla tır şoförlerinden Gürcistan’a giriş esnasında pasaport ibrazı uygulamasına geçilmiştir. Son 21 gün içerisinde Çin, İran, Güney Kore ve İtalya’ya seyahate dair pasaportlarda vize/kaşe bulunması halinde Gürcistan’a girişe izin verilmemektedir. Coronavirüs önlemleri ile ilgili uygulamalar sürekli güncellenmekte olduğundan değişiklikler olabileceğini de dikkatinize sunarız."

AVRUPA'DA YAYILIYOR İngiltere Sağlık Bakanlığı, İtalya ve İspanya'dan dönen 2 kişide corona virüs görüldüğünü bildirdi. Böylece vaka sayısı 15'e çıkarken, bu kişilerden 8'inin daha önce taburcu edildiği belirtildi. İspanya'da ise toplam 13 vaka tespit edilirken, hastalar arasında durumu ağır olanın bulunmadığı duyuruldu.

Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, yeni vakalar arasında ilk kez, yurt dışına gitmediği halde virüsü kapan bir kişi de bulunuyor.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vaka sayısının 528'e ölü sayısının 14'e yükseldiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan Atalanta-Valencia maçı için İtalya'nın Milan kentine giden İspanyol bir gazetecinin testleri de pozitif çıktı. Buna ilaveten 3-4 taraftarın da corona virüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğu belirtildi. Futbol sahalarını da etkileyen salgından dolayı UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akşam oynanacak İnter-Ludogorets maçında İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'na taraftar alınmayacak.

İspanyol basını koronavirüsün İspanya ve İtalya'da turizmi olumsuz etkilemeye başladığını yazdı. İtalya'da turizmde iptallerin yüzde 40'a ulaştığı belirtildi. Ayrıca başta tekstil sektörü olmak üzere Çin'den mal alan Avrupalı birçok firmanın Türkiye'ye yönelmeye başladığı ifade edildi.

ALMANYA'DA BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR Alman basınında yer alan bilgilere göre, ülkede salı gününden beri 10 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Bu vakaların 5'i Kuzey-Ren Vestfalya'da, 4'ü Baden-Württemberg ve biri de Rheinland-Pfalz eyaletinde görüldü. Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

HIRVATİSTAN'DA 131 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA Balkanlar'da corona virüsün ilk durağı olan Hırvatistan'da tespit edilen vaka sayısı 3'e ulaştı.

131 kişinin gözetim altında bulunduğu ülkede, virüsün yayılmasına karşı önlemlerin alınmaya devam edildiği açıklandı.