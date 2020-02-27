Corona virüs can almaya devam ediyor (Corona virüsünde son durum)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 27.02.2020 - 16:21
Covid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 747, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.
Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 82 bini geçerken, Çin ana karasında 78 bin 514, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 89 ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Covid-19 tespit edildi.
Covid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
"Japonya 894, Güney Kore 1595, İtalya 528, Singapur 93, İran 245, ABD 60, Tayland 40, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 27, İran 245, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, İtalya 470, Kanada 13, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 43, İspanya 14, Rusya 2, İsrail 3, Umman 2, Bahreyn 33, Yunanistan 1, Brezilya 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Danimarka 1, Gürcistan 1, Irak 6, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsviçre 4, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Cezayir 1, Afganistan 1."
Danimarka'da ilk corona virüs vakası tespit edildi. Hastanın İtalya'nın kuzeyinden kayak tatilinden dönen bir kişi olduğu belirtiliyor.Estonya da ülkedeki ilk corona virüs vakasının görüldüğünü duyurdu
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle vaka sayısı 245’e ölü sayısı 26'ya yükseldi. Irak’ta virüs nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirirken Yunanistan ve Gürcistan’da 1’er vaka tespit edildi.
Fars Haber Ajansına göre, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Bugüne kadar vatandaşlarımızdan 26'sı hayatını kaybetti. Vaka sayısı 245'e çıktı" bilgisini verdi. İran resmi haber ajansı IRNA, bu sabah, ülke genelinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını 22, vaka sayısını ise 141 olarak duyurmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının İran, İtalya ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.
IRNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran Hükümeti, Çin vatandaşlarının ülkeye geçişlerin durdurulduğunu açıkladı.
Diğer taraftan, BAE'ye ait Fly Dubai hava yolu şirketi yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle İran'ın 5 kentine seferleri durdurdu.Şirketten yapılan yazılı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran ile İsfahan, Lar, Meşhed ve Şiraz kentlerine uçuşların geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Fly Dubai ayrıca, Bahreyn uçuşlarının 28 Şubat'a kadar çift yönlü olarak iptal edildiğini duyurdu.
İsrail Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir İsrail vatandaşında yeni tip corona virüs tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 gün önce İtalya'dan dönen ve kimliği belirtilmeyen bir İsraillide Covid-19'a rastlandığı bildirildi. Bu vakayla İsrail'de corona virüs bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan Atalanta-Valencia maçı için İtalya'nın Milan kentine giden İspanyol bir gazetecinin testleri de pozitif çıktı. Buna ilaveten 3-4 taraftarın da corona virüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğu belirtildi. Futbol sahalarını da etkileyen salgından dolayı UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akşam oynanacak İnter-Ludogorets maçında İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'na taraftar alınmayacak.
İspanyol basını koronavirüsün İspanya ve İtalya'da turizmi olumsuz etkilemeye başladığını yazdı. İtalya'da turizmde iptallerin yüzde 40'a ulaştığı belirtildi. Ayrıca başta tekstil sektörü olmak üzere Çin'den mal alan Avrupalı birçok firmanın Türkiye'ye yönelmeye başladığı ifade edildi.
Alman basınında yer alan bilgilere göre, ülkede salı gününden beri 10 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Bu vakaların 5'i Kuzey-Ren Vestfalya'da, 4'ü Baden-Württemberg ve biri de Rheinland-Pfalz eyaletinde görüldü. Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.
Balkanlar'da corona virüsün ilk durağı olan Hırvatistan'da tespit edilen vaka sayısı 3'e ulaştı.
131 kişinin gözetim altında bulunduğu ülkede, virüsün yayılmasına karşı önlemlerin alınmaya devam edildiği açıklandı.