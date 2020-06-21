Corona virüs etkisinde genel seçim

Sırbistan'da halk, genel, yerel ve özerk bölge seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Oy kullanmak için kayıtlı 6 milyon 500 bin seçmen bulunuyor.

Anadolu Ajansı 21.06.2020 - 09:05

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ederken, ülkedeki kayıtlı 6 milyon 584 bin 376 seçmen, seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy vermeye başladı.

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Ülkede 250 sandalyeli ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erecek.
Corona virüs etkisinde genel seçim - 3
Sırbistan genelinde kurulan 8 bin 253 seçim merkezinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği bildirildi.
Corona virüs etkisinde genel seçim - 4
Genel seçimde toplam 21 listede 3 bin 419 aday yarışıyor.
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