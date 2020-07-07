Corona virüs son durum: ABD'de vaka sayısı 3 milyonu geçti
Çin'de başlayan corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 3 milyon 40 bini aşarken, 132 binden fazla insan da hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 11 milyon 750 bin, can kaybı da 540 bin oldu. Dünyadaki her dört Covid-19 vakası ve ölümünden biri ABD'de yaşandı.
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ntv.com.tr 07.07.2020 - 10:05
Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını etkisini göstermeye devam ediyor.
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