Corona virüs son durum: ABD'de vaka sayısı 3 milyonu geçti

Ülkedeki toplam can kaybı 132 bini aştı. ABD'de 1 milyon 324 bin kişi iyileşirken, halen 1 milyon 582 bin aktif Covid-19 vakası bulunuyor.

Ülkede salgından en çok etkilenen ise New York eyaleti. Son rakamlara göre New York'ta vaka sayısı 422 bin, can kaybı da 32 bin.