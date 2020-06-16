Corona virüs son durum: İspanya'da Covid-19'dan son bir haftada 25 kişi öldü





Corona virüs dünya genelinde 8 milyon 183 binden fazla insana bulaştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 450 bine yaklaşmış durumda. Öte yandan son 24 saat Covid-19 nedeniyle ABD'de 474, İngiltere'de 233, İtalya'da 34 ve İspanya'da 2 kişi yaşamını yitirdi.

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ntv.com.tr 16.06.2020 - 19:54

Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde Aralık 2019'da başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor.

Covid-19, 8 milyondan fazla insana bulaştı. 441 binden fazla insanın ise ölmesine neden oldu.

İSPANYA İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınından son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısının 25 olduğunu açıkladı. Bakanlık, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Kovid-19 salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi.



Covid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 7 Haziran'dan bu yana 27 bin 136'da tutarak güncellemeyen Sağlık Bakanlığı, haftalık ölü sayısının ise 25 olduğunu bildirdi.



PCR testlerine göre, son 24 saatte 76 artan vaka sayısının, toplamda 244 bin 328'e yükseldiği bilgisi verildi. Yeni vakaların çoğunluğunun, salgının en yaygın görüldüğü Madrid ve Katalonya özerk yönetimlerinde olduğu görüldü.



Covid-19 nedeniyle 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin (OHAL) uygulanacağı İspanya'nın yaklaşık yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında son aşamada bulunuyor.

İNGİLTERE İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 233 artarak 41 bin 969'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte covid-19 vaka sayısı 1279 artarak, 298 bin 136'ya ulaştı.



Virüsten 233 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 41 bin 969'a çıktı. Son 24 saatte 113 bin 107 test yapıldı. Toplam test sayısı ise mükerrerler dahil 6 milyon 981 bin 493 oldu.



İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

İtalya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 34 bin 405'e çıktı.Ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.



Ülkedeki aktif Covid-19 vaka sayısı 1340'lık düşüşle 24 bin 569'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 237 bin 500'e ulaştı. Son 24 saatte ise 210 yeni vaka kaydedildi. İyileşenlerin sayısı bugün 1516'lık artışla 178 bin 526'ya ulaştı.

ABD ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 734 artarak 2 milyon 183 bin 598'e ulaştı.



Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 474 artarak 118 bin 339'a çıktı.ABD'yi 891 bin 556 vakayla Brezilya, 545 bin 458 vakayla Rusya ve 344 bin 788 vakayla Hindistan izliyor.



Günlük vaka ve ölü sayısında düşüşe rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 405 bin 139 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 952 kişi hayatını kaybetti. New York'u 170 bine yakın vakayla New Jersey ve 155 binden fazla vakayla California takip ediyor.



ABD'de Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 25 milyon 268 bini ve iyileşen sayısı 890 bini geçti.

4 milyon 200 bin kişi hastalığı atlatsa da dünya genelinde halen milyonlarca corona virüs hastası var.

25 GÜN SONRA YENİ VAKA Corona virüse karşı zafer ilan eden Yeni Zelanda'da 25 gün sonra 2 yeni vaka görüldü. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7 Haziran’da İngiltere’den Yeni Zelanda'ya gelen aynı aileden 30'lu ve 40'lı yaşlarda 2 yolcuda Covid-19 tespit edildi. Bakanlık söz konusu kişilerin temas ettikleri insanların da karantinaya alındığını duyurdu. Yeni Zelanda’da Covid-19 tespit edilen 1506 kişiden 1482’si iyileşmiş, 22'si hayatını kaybetmişti. Mart ayından itibaren getirilen sıkı yasak ve kısıtlamaların yerine daha çok çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde 2 kez Covid-19 testi uygulanıyor.

MEKSİKA'dA 439 YENİ CAN KAYBI Meksika'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 17 bin 580'e vaka sayısı da 150 bin 264'e yükseldi.

EKVADOR Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde corona virüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 929'a, vaka sayısı ise 571 artışla 47 bin 322'ye ulaştı.

KOLOMBİYA Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 1726 oldu.



Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 124 artarak 53 bin 63'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 952'ye yükseldi.

PERU'DA 172 KİŞİ DAHA ÖLDÜ Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 860'a yükseldi.



Vaka sayısının 3 bin 256 artarak 232 bin 992'ye çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 119 bin 409 oldu.

KANADA'DA VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞTI Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde iki gün önce 99 bin 528 olan Covid-19 vaka sayısı, son 48 saatte 863 artarak 100 bin 391’e yükseldi.



Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı da son 48 saatte 57 artarak 8 bin 220’ye çıktı.