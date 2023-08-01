Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi

Çalışma, araştırmacıların SARS-CoV-2 (yeni tip corona virüs), Alfa, Beta, Gama, Delta ve Omicron varyantları, orijinal SARS virüsü ve yarasa ve pangolinlerden bulaşan diğer birçok hayvan corona virüsü dahil olmak üzere birden fazla corona virüsü nötralize edebilen altı antikoru nasıl elde ettiklerini açıkladı.