Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi

Dünya genelinde yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne neden olan Covid-19 yakın bir zamanda tarih olabilir. Bilim insanları, Omicron da dahil olmak üzere yeni tip corona virüsün (Covid-19) bilinen tüm varyantlarını etkisiz hale getirebilen son derece güçlü antikorlar keşfetti. Araştırmacılar, bu antikorların Covid-19'un yanı sıra, diğer hayvan corona virüsleri ile de savaşabildiğini ve gelecekteki bir pandemiyi önleyebileceğini açıkladı.

Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi - 1

Science Advances adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre uluslararası bir araştırmacı ekibi, Covid-19'a karşı aşılanmış olan iyileşmiş bir SARS hastasının kanından alınan antikorları izole etti. 

DÜNYA HABERLERİ

Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi - 2

Önceki corona virüs enfeksiyonu ve aşılamanın bu benzersiz kombinasyonu, test edilen neredeyse tüm ilgili corona virüsleri durdurabilen son derece geniş ve güçlü bir antikor yanıtı oluşturdu.

Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi - 3

Singapur'da yer alan Duke-NUS Tıp Fakültesi Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar (EID) Programı'nda dünyaca ünlü bir yarasa virüsü uzmanı olan çalışmanın kıdemli yazarı Wang Linfa, şu ifadeleri kullandı: 

Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi - 4

"TÜM CORONA VİRÜSLER İÇİN TEK BİR AŞI MÜMKÜN OLABİLİR"

"Daha önce onaylanmış tüm monoklonal antikorlar yeni ortaya çıkan Covid-19 varyantlarına karşı etkinliğini kaybettiğinden, yüksek riskli Covid-19 hastalarının tedavisi için tedavi edici monoklonal antikor eksikliğini gidermeye çalıştık. Bu çalışma, insan bağışıklık sistemini doğru şekilde 'eğitebildikleri' takdirde pan-corona virüs aşılarının mümkün olduğuna dair cesaret verici kanıtlar sunuyor."

Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi - 5

Çalışma, araştırmacıların SARS-CoV-2 (yeni tip corona virüs), Alfa, Beta, Gama, Delta ve Omicron varyantları, orijinal SARS virüsü ve yarasa ve pangolinlerden bulaşan diğer birçok hayvan corona virüsü dahil olmak üzere birden fazla corona virüsü nötralize edebilen altı antikoru nasıl elde ettiklerini açıkladı. 

Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi - 6

Çalışmanın diğer yazarlarından Chia Wan Ni, "Üç antikor, test edilen tüm SARS ile ilgili virüsleri çok düşük konsantrasyonlarda nötralize ederek  son derece geniş ve güçlü olarak öne çıktı." dedi.

Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi - 7

"E7 BİLİNEN TÜM COVİD-19 VARYANTLARINI NÖTRALİZE ETTİ"

E7 olarak adlandırılan en güçlü antikor hem SARS-CoV (SARS)  hem de SARS-CoV-2 (Covid-19) arbovirüslerini, hayvan arbovirüslerini ve Omicron XBB.1.16 gibi yeni ortaya çıkan SARS-CoV-2 (Covid-19) varyantlarını nötralize etti.

Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi - 8

E7 antikoru, corona virüsün hücreleri istila etmek için kullandığı başak proteininin iki parçasını köprüleyen benzersiz bir bağlanma mekanizması yoluyla, virüslerini etkisiz hale getirmeyi başardı. 

Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi - 9

ANTİKOR NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu durum başak proteinini inaktif bir konformasyonda kilitliyor ve virüsün hücreleri enfekte etmek ve hastalığa neden olmak için ihtiyaç duyduğu şekil değiştirme sürecini engelliyor.

Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi - 10

Chia, "E7 antikorunun nötralize edici gücü ve genişliği, karşılaştığımız diğer SARS ile ilgili corona virüs antikorlarını aştı. Diğer antikorların çoğu etkinliğini yitirirken, en yeni Omicron alt varyantlarına karşı bile etkinliğini sürdürdü." açıklamasını yaptı.

Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi - 11

"BİR SONRAKİ PANDEMİYİ ÖNLEYEBİLİR"

Öte yandan, gelecekte ortaya çıkacak corona virüsleri nötralize etme potansiyeli yüksek olan E7 antikoru,  bir sonraki pandeminin önlenmesine yardımcı olabilir.

Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi - 12

Araştırmacılar, antikorun mevcut ve gelecekteki corona virüslere karşı profilaktik (hastalık meydana gelmeden hastalığın önlenmesi) ve terapötik (tedavi edici) bir ajan olarak potansiyelini daha fazla değerlendirmeyi planlıyor.

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