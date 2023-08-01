Corona virüs tarih oluyor: Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikor keşfedildi
Dünya genelinde yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne neden olan Covid-19 yakın bir zamanda tarih olabilir. Bilim insanları, Omicron da dahil olmak üzere yeni tip corona virüsün (Covid-19) bilinen tüm varyantlarını etkisiz hale getirebilen son derece güçlü antikorlar keşfetti. Araştırmacılar, bu antikorların Covid-19'un yanı sıra, diğer hayvan corona virüsleri ile de savaşabildiğini ve gelecekteki bir pandemiyi önleyebileceğini açıkladı.
Science Advances adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre uluslararası bir araştırmacı ekibi, Covid-19'a karşı aşılanmış olan iyileşmiş bir SARS hastasının kanından alınan antikorları izole etti.