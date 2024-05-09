Arjantin'de kemer sıkma politikalarına karşı büyük grev: İşçiler hayatı durdurdu
Arjantinli sendikalar, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin kemer sıkma önlemlerine ve planlanan reformlara karşı büyük bir genel grev başlattı. Güney Amerika ülkesinde toplu taşıma araçları, önemli tahıl kırma sektörü, süpermarketler, havaalanları ve bankalar, 24 saat boyunca hizmeti durdurdu.
Ekonomist ve eski bir medya uzmanı olan Milei, önceki hükümetler döneminde çığ gibi büyüyen, rezervlerin tükenmesine ve üç haneli enflasyona yol açan ekonomik krizi "elektrikli testere" ile çözme sözü vererek geçen yılki seçimi kazandı.