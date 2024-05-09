Arjantin'de kemer sıkma politikalarına karşı büyük grev: İşçiler hayatı durdurdu

Aşırı sağcı Milei'nin, piyasa yanlısı duruşu ve sert kemer sıkma politikaları insanların maaşlarına zarar verdi, zaten yüksek olan yoksulluk seviyelerini daha da yukarı çekti ve yılın başında ekonomik faaliyetlerin dibe vurmasına neden oldu.

İşçiler ve Arjantin halkının birçok kesimi Milei göreve geldiğinden bu yana ekonomik politikalara karşı çok sayıda protesto düzenledi.





