Arjantin'de kemer sıkma politikalarına karşı büyük grev: İşçiler hayatı durdurdu

Arjantinli sendikalar, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin kemer sıkma önlemlerine ve planlanan reformlara karşı büyük bir genel grev başlattı. Güney Amerika ülkesinde toplu taşıma araçları, önemli tahıl kırma sektörü, süpermarketler, havaalanları ve bankalar, 24 saat boyunca hizmeti durdurdu.

Arjantin'de kemer sıkma politikalarına karşı büyük grev: İşçiler hayatı durdurdu - 1

Ekonomist ve eski bir medya uzmanı olan Milei, önceki hükümetler döneminde çığ gibi büyüyen, rezervlerin tükenmesine ve üç haneli enflasyona yol açan ekonomik krizi "elektrikli testere" ile çözme sözü vererek geçen yılki seçimi kazandı.

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Arjantin'de kemer sıkma politikalarına karşı büyük grev: İşçiler hayatı durdurdu - 2

Aşırı sağcı Milei'nin, piyasa yanlısı duruşu ve sert kemer sıkma politikaları insanların maaşlarına zarar verdi, zaten yüksek olan yoksulluk seviyelerini daha da yukarı çekti ve yılın başında ekonomik faaliyetlerin dibe vurmasına neden oldu.

İşçiler ve Arjantin halkının birçok kesimi Milei göreve geldiğinden bu yana ekonomik politikalara karşı çok sayıda protesto düzenledi.



Arjantin'de kemer sıkma politikalarına karşı büyük grev: İşçiler hayatı durdurdu - 3

Bugün yapılan grev nedeniyle uçuşlar askıya alındı, limanlarda hareket durdu, okullar ve üniversiteler asgari düzeyde faaliyet gösterdi.

Arjantin'de kemer sıkma politikalarına karşı büyük grev: İşçiler hayatı durdurdu - 4

Çalışanları greve gitiği için bankalar kapalı kalacağından piyasalarda hareketlilik de azalacak.

Arjantin'de kemer sıkma politikalarına karşı büyük grev: İşçiler hayatı durdurdu - 5

CTA sendikasının genel sekreteri Hugo Yasky, sosyal medyada yaptığı açıklamada, grevin "halkın sırtından sadece zenginlere fayda sağlayan, doğal kaynakları peşkeş çeken ve işçi haklarını ortadan kaldırmaya çalışan bir hükümete" karşı olduğunu belirtti.

Arjantin'de kemer sıkma politikalarına karşı büyük grev: İşçiler hayatı durdurdu - 6

Eylem Milei hükümeti için bir sınav niteliği taşıyor.

Kongre'de küçük bir azınlığa sahip olmasına rağmen alt mecliste onay aldıktan sonra, bölücü iş reformlarını da içeren geniş bir reform paketini Senato'dan geçirmeye çalışıyor.

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