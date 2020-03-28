Corona virüse karşı dünyanın en savunmasız toplumu: Mülteciler

Kalabalık kamplar, yok olan klinikler ve az miktarda sabun ile su milyonlarca mülteci için sosyal mesafeyi ve hatta el yıkamayı imkansız hale getiriyor. Suriye'deki bir yerleşim bölgesinde, doktorlar hastaların corona virüse benzeyen semptımlardan öldüğünü gördüler, ancak yatak, koruyucu ekipman ve tıp personellerinden yoksun oldukları için onları tedavi edemiyorlar. Bangladeş'teki bir mülteci kampı o kadar sıkışık ki, nüfus yoğunluğu New York'unkinden yaklaşık dört kat daha fazla ve bu da sosyal mesafeyi imkansız kılıyor. Kenya'daki bir mülteci kampındaki klinikler, yaklaşık 200 bin kişi için sadece sekiz doktorla mücadele ediyor.

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ntv.com.tr - Reuters 28.03.2020 - 09:22

ABD ve İtalya gibi gelişmiş ülkeler kitlesel yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken, uluslararası sağlık uzmanları ve yardım gönülleri virüsün dünyanın en savunmasız insanlarını tahrip edebileceğinden endişe duyuyor: şiddetli çatışmalarla evlerinden ayrılmaya zorlanan on milyonlarca mülteci...







Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki mülteci kampları, sağlık hizmetlerine ve temel ihtiyaçlara sınırlı erişim nedeniyle corona virüs için mükemmel üreme hücrelerine sahip travmatize ve beslenmemiş insanlarla dolu .Geniş aileler, çamur zeminli branda barınaklarına sıkışık hallerde yaşıyorlar. Yiyecek, su ve sabun genellikle bulunmuyor.







CORONA VİRÜS MÜLTECİ KAMPLARINDA HIZLI BİR YIKIMA NEDEN OLABİLİR





Dünya genelinde yarım milyonu enfekte eden corona virüs, bu kampları yıkıcı bir hız ve ölümle sarsabilir.

"İNSANLAR ÇOCUKLARINI YIKAYAMIYOR" Cambridge Üniversitesi'nden halk sağlığı araştırmacısı Adam Coutts, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunun ABD ve Avrupa'da büyük bir sorun olduğunu düşünürsek, Covid-19’un mülteci topluluklarında görülmesi durumunda kendimizi en kötüsüne hazırlamalıyız. Bu insanların bırakın ellerini yıkamayı çocuklarını bile yıkayamıyorlar“ ifadelerini kullandı.







Şu ana kadar mülteciler arasında onaylamış corona virüs vakalarının sayısı çok düşük, ancak bu durum yapılan testlerin azlığından kaynaklanıyor olabilir. Diğer taraftan bu tür taramalarda mültecilerin nadiren öncelikli olduğu da bir gerçek.







DOKTORLAR KAMPLARDA CORONA VİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLERİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR Suriye ve Bangladeş'teki mültecileri tedavi eden doktorlar, son haftalarda Covid-19’la uyumlu semptomları olan hastaları tedavi ettiklerini ve kaybettiklerini söyledi.





Coutts, “Mülteci ve yerinden edilmiş nüfus içinde corona virüs olmadığını düşünmek gerçeklik payı taşımıyor” dedi.







Öte yandan birçok mülteci kampı kliniği, dang ve kolera gibi salgınlarla savaşmak için mücadele ediyor ve bu durum doktorları diyabet veya kalp hastalığı gibi kronik problemleri tedavi etmek için malzeme, ilaç ve zamandan mahrum bırakıyor. Tıp uzmanları, aşısı solunum yolu hastalığı Covid-19‘un mülteciler için çok tehlikeli olabileceğini bildiriyor.













Dünya nın dört bir yanındaki mültecileri tedavi etmek için ekipler gönderdiklerini aktaran ABD Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Müdürü Avril Benoit, "En kötüsüne hazırlanıyoruz. Çalıştığımız yerlerde yetersiz ve eksik olduğumuzu biliyoruz“ ifadelerini kullandı.

"YETERSİZ VE EKSİK" "Bir mülteci kampında günlük yaşam bulaşıcı hastalık için ideal bir kuluçka makinesidir“ diyen Benoit, kampların birçoğunda akan su ve kapalı sanitasyon olmadığını söyledi.







Kuzeydoğu Nijerya'daki Bakassi kampında bir topluluk lideri olan ve sakinlerinin çoğu militan grubu Boko Haram'dan kaçan Ahmedu Yusuf, “Corona virüs kampa gelirse, bu bir felaket olurdu. Onları buraya getiren isyandan daha yıkıcı olurdu“ dedi.







3 BİN KİŞİLİK KAMPTA 20 BİN MÜLTECİ Mülteci hayatı aynı zamanda sosyal uzaklığı, yani Batı'daki sağlık mantrasını imkansız kılıyor. Yunanistan'ın Lesbos kentinde bir mülteci kampı 3.000 kişi için inşa edildi, ancak şu anda 20.000 kişi var ve neredeyse hiç sağlık hizmeti yok.