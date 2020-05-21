Corona virüste son durum: ABD'de ölenlerin sayısı 95 bini geçti

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 5 milyon 124 bini aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 330 bine yükseldi. Küresel salgınla dünyanın savaşı devam ederken, ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bin 16'ya yükseldi. Corona virüsün merkez üssü haline gelen ABD'yi Rusya takip ediyor.

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ntv.com.tr 21.05.2020 - 11:11

''Worldometer'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, dünya genelinde vaka sayısı 5 milyon 124 bin 962, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 330 bin 803'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 43 bin 139

olarak belirtiliyor. CORONA VİRÜSTE SON DURUM

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bin 16'ya yükseldi.



ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 967 artarak 1 milyon 595 bin 81'e ulaştı.







Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1422 artarak 95 bin 16'ya çıktı.



ABD'yi 317 bin 554 vakayla Rusya, 294 bin 152 vakayla Brezilya ve 279 bin 524 vakayla İspanya izliyor.







SALGININ MERKEZİ NEW YORK New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor. Şimdiye kadar 364 bin 249 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 758 kişi hayatını kaybetti.



New York'u 152 binden fazla vakayla New Jersey ve 100 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor. ABD'de şimdiye kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 178 bine, iyileşen hasta sayısı da 371 bine yaklaştı.

Vaka sayısında, ABD merkez üs olarak yer alırken onu 308 bin 705 vaka ile Rusya, 293 bin 357 vaka ile de Brezilya takip ediyor.

BREZİLYA Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 888 artarak 18 bin 859'a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 293 bin 357'e yükseldi.