Corona virüste son durum: Brezilya bir günde en yüksek ölümü yaşadı

Küresel salgınla mücadele devam ederken, dünya genelindeki vaka sayısı 5 milyon 190 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayı ise 334 bine yükseldi. Öte yandan, salgından en çok etkilenen Latin Amerika ülkesi Brezilya, 24 saatte salgında yaşadığı en yüksek ölüm sayısına ulaştı.

ntv.com.tr 22.05.2020 - 09:27

BREZİLYA

Brezilya'da son 24 saatte bin 188 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede hayatını kaybedenlerinin sayısı 20 bini geçti. 

Brezilya'da corona virüsü hafif bir gribe benzeten devlet başkanı Bolsonaro, ay başında kısıtlamaların hafifletilmesine karar vermişti.  

''Worldometers'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 5 milyon 197 bin 863. Hayatını kaydenlerin sayısı ise 334 bin 680.

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR

Salgının merkez üssü ABD'de vaka sayısı artarken, ABD'yi Rusya onu da Brezilya takip ediyor.

ABD'deki güncel vaka sayısı 1 milyon 620 bin 902, Rusya'da, 317 bin 554, Brezilya'da ise 310 bin 921. 

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