Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 1,5 milyonu aştı

ntv.com.tr 08.04.2020 - 21:08 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 00:09
Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 501 bin 94'e ulaştı.
Virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 87 bin 830 oldu.
Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 541 kişi artarak 10 bin 869'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 881 artışla 112 bin 950'ye ulaştığını belirtti.
Covid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 148'e ve iyileşen kişi sayısının 21 bin 254'e çıktığını aktaran Salomon, son 24 saatte hastanelerde 541 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 10 bin 869'a yükseldiğini kaydetti. Salomon, yaşanan teknik bir sorundan dolayı son 24 saatte yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin ve vaka sayılarına ilişkin bilgi veremeyeceğini söyledi.
Fransa, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
Öte yandan Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle işsiz kalanların sayısının 6,3 milyona yükseldiğini belirtti. Penicaud, bunun devlete maliyetinin 19,6 milyar avro olduğunu kaydetti.
İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak, 17 bin 669’a yükseldi.Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut corona virüs vaka sayısının 95 bin 262'ye çıktığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının 139 bin 422’ye yükseldiğini belirtti.
Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 24 bin 392 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 99'luk artışla 26 bin 491’e yükseldiğini, bunun günlük bazda en yüksek iyileşen sayısı olduğunu kaydetti.
Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 542 kişi daha artarak, 17 bin 669’a ulaştığını açıkladı. Borreli’nin belirttiği ölü sayısı, son günlerdeki düşüş eğilimini teyit etti.
Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da azalma olduğunu belirterek, bugün itibariyle 3 bin 693 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bu sayının düne göre 99 kişi daha az olduğunu bildirdi.
Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Ranieri Guerra da İtalya’da Covid-19 vakalarıyla ilgili, "Net bir düşüşte değiliz ancak, hızın yavaşladığını görüyoruz." dedi.
Bu arada, Borrelli bugün 1195 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 880, pazartesi 1941, pazar 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 olarak belirlenmişti.
Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 807 bin 125 test yapıldığı bildirildi.
Ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde dün 282 olarak kaydedilen ölü sayısı bugün 238'e geriledi.
Japonya'da corona virüs kaynaklı toplam vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 500'e yaklaştı.
Vaka sayıları Japonya genelinde 5 bin 480'e ulaşırken, bu sayı başkent Tokyo'da 1339'a ve Osaka'da 481'e çıktı.
Kanagawa'da 332, Çiba'da 307, Aiçi'de 260'a çıkan vaka sayıları Hyogo'da 240, Saitama'da 218, Hokkaido'da 208, Fukuoka'da 203 ve Kyoto'da 155 oldu.
Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109'a yükseldi.