Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Öte yandan corona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı da 356 bin 952.

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı.

Corona virüs vakalarında ilk sırada 468 bin vakayla ABD yer alırken, onu 153 bin 222 kişi ile İspanya takip ediyor.

İNGİLTERE İngiltere'de corona virüsten son 24 saatte, 980 hayatını kaybetti, toplam sayı 8 bin 958 oldu.

Geçen hafta salgından en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da corona virüs ölümleri azalmaya devam ediyor.