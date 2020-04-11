Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 700 bini, iyileşen kişi sayısı 350 bini ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100 bini aştı. Öte yandan, Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı. Çin ise vaka sayılarında düşüş kaydettiğini duyurdu. İspanya'da son 24 saatte 605 kişi hayatını kaybederken ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 15 bini geçti. ABD'de ise 24 saatte bin 878 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de ise bir günde 980 kişi öldü.

ntv.com.tr

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100 bini aştı. 

Öte yandan corona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı da 356 bin 952. 

Corona virüs vakalarında ilk sırada 468 bin vakayla ABD yer alırken, onu 153 bin 222 kişi ile İspanya takip ediyor.

FRANSA'DA 987 ÖLÜM

Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 987 artarak 13 bin 197'ye yükseldi.

İNGİLTERE

İngiltere'de corona virüsten son 24 saatte, 980 hayatını kaybetti, toplam sayı 8 bin 958 oldu.

İTALYA'DA YAVAŞLAMA DEVAM EDİYOR

Geçen hafta salgından en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da corona virüs ölümleri azalmaya devam ediyor. 

Ülkede 24 saatte ölü sayısı 570 artarak 18 bin 846'a yükseldi. 

ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya yükseldi.

YEMEN

Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı.  Açıklama ülkede salgın ile mücadele eden acil durum komitesinin Twitter hesabından yapıldı. Aynı açıklamada virüse yakalanan hastanın durumunun stabil olduğu ve gerekli tedavinin uygulandığı bilgisinin de altı çizildi.

ÇİN

Çin duyurduğu bilgiye göre, düne kıyasla vaka sayısında bugün 63'ten 42'ye doğru düşüş yaşadı. 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yeni vakaların 38'inin yurdışından gelen vakalar olduğunu açıkladı. 

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 605 artarak 15 bin 843'e yükseldi

İRAN

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi.

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