Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip corona virüsten (Covid-19) yaşamını yitirenlerin sayısı 110 bini geçti, vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı. ABD yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında 20 bini geçen can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu. Diğer taraftan, İngiltere'de Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi. İspanya'da pandemi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 16 bin 972'ye, İran'da ise 4 bin 474'e çıktı. Rusya'da Covid-19 vakaları 15 bini geçti.
ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı
12.04.2020 - 13:01
| Son Güncelleme : 12.04.2020 - 18:47
Yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini aştı.Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 803 bin 475'e ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 534 bin 494 ile ABD oldu, bu ülkeyi 166 bin 19 vakayla İspanya, 152 bin 271 ile İtalya, 129 bin 654 ile Fransa ve 125 bin 834 ile Almanya izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 52 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:
"İngiltere (84 bin 279), İran (71 bin 686), Türkiye (52 bin 167), Belçika (29 bin 647), Hollanda (25 bin 587), İsviçre (25 bin 300), Kanada (23 bin 318), Brezilya (21 bin 40), Portekiz (16 bin 585), Rusya (15 bin 770), Avusturya (13 bin 945), İsrail (10 bin 878), Güney Kore (10 bin 512) ve İsveç (10 bin 483)."
Salgın nedeniyle dünya genelinde 110 bin 827 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 412 bin 356 kişi ise iyileşti. Tedavi altında 1 milyon 280 bin 292 kişi bulunuyor.
İNGİLTERE
İngiltere'de Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi.
Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 20 bin 580 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.
Bu ülkeyi, 19 bin 468 ile İtalya, 16 bin 972 ile İspanya, 13 bin 832 ile Fransa, 9 bin 875 ile İngiltere, 4 bin 474 ile İran ve 3 bin 600 ile Belçika takip etti. Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 339 kişi yaşamını yitirdi.
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler, 2 bin 871 ile Almanya, 2 bin 737 ile Hollanda, 1141 ile Brezilya, 1101 ile Türkiye ve 1081 ile İsviçre oldu.
Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan covid-19 salgını, şu ana dek 210 ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 411 bin 871 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 273 bin 754 aktif enfekte vaka bulunuyor.
İRAN
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 474'e, vaka sayısı 71 bin 686'ya yükseldi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur viirüse yakalanan hastalardan 3 bin 930'unun durumunun ağır olduğunu dile getirdi. Cihanpur, 43 bin 894 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
RUHANİ: AVRUPA ÜLKERLERİNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu söyledi.
Ruhani, "Coronayla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumdayız. Aramızda büyük farklılıklar var. Vakaya göre kayıp oranımız yüzde 7, bazı Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 22 civarında, hatta daha yüksek." dedi.
Ülkesindeki sağlık çalışanlarından övgüyle söz eden Ruhani, "Avrupa'da bir virüs var İran'da ise iki virüs bulunuyor. Biri korona diğeri ekonomik yaptırımlar." ifadelerini kullandı.
İSPANYA
İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artışla 16 bin 972'e çıktı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre dün 510 olan Covid-19 hastalarındaki günlük ölüm sayısı bugün 619'a yükseldi.
Virüsten kaynaklanan ölü sayısı 23 Mart'ta 462 olarak açıklandıktan sonra diğer günlerde sırasıyla 514, 738, 655, 769, 832, 838, 812, 849, 864, 950, 932, 809, 674, 637, 743, 757, 683, 605 ve 510 olarak verilmişti. Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 167 artışla toplamda 166 bin 19 oldu.
Ayrıca Covid-19'dan iyileşenlerin düne göre 3 bin 282 artışla 62 bin 391'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan El Pais gazetesine demeç veren Ticaret, Turizm ve Endüstri Bakanı Reyes Maroto, "Aşı bulunana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O zamana kadar güvenli mesafenin korunması için her türlü kitlesel etkinlik sınırlı yapılacak. Eskisi gibi alışveriş yapamayacağız, iş yerlerinde sosyal mesafenin korunması gerekecek. Bir dönem, plajlar dahil her yerde sosyal mesafeyi korumamız gerekecek" dedi.
Covid-19'dan kaynaklanan belirsizliğin tüm sektörlerde olduğunu vurgulayan Maroto, sınırların ve havaalanlarının açılmasıyla ilgili kararın diğer Avrupa ülkelerindeki gelişmelere bağlı olarak alınacağını kaydetti.
ABD'DE CAN KAYBI 20 BİNİ AŞTI
ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608’e çıktı.
Covid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6'ya, can kaybı ise 1831 artarak 20 bin 608’e çıktı. Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD’yi 166 bin 19 vakayla İspanya ve 152 bin 271 vakayla İtalya takip ediyor.
ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 130 bin 730 vakayla Fransa'nın toplamından çok daha fazla olduğu dikkati çekiyor.
SLAGININ MERKEZİ NEW YORK
Eyaletlere bakıldığında, salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte 174 bin 489 olan vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 336 artışla 181 bin 825'e çıktı.
New York'u 58 bin 151 vakayla komşusu New Jersey, 23 bin 605 vakayla Michigan takip ediyor.
Can kaybı bakımından da New York 8 bin 650 ölümle ilk sıradaki yerini korurken burayı 2 bin 183 ölümle New Jersey ve 1384 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.
ABD'de 2 milyon 688 bin 766 kişiye Covid-19 testi yapıldı, virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 919 artışla 32 bin 110'a ulaştı.
Ülke genelinde hastanede tedavi altında bulunanların sayısının ise 82 bin 809 olduğu belirtildi.
RUSYA
Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 15 bin 770'e, ölenlerin sayısı 130'a ulaştı.
Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 186 kişide daha Covid-19 görülmesiyle vaka sayısının 15 bin 770’e çıktığı bildirildi.
Bir gün içinde 246 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, ölü sayısının 24 artarak 130’a ulaştığı aktarıldı. Vakaların büyük çoğunluğunun başkent Moskova’dan çıktığı belirtildi. Moskova’da günlük vaka sayısının 1306 artarak 10 bin 158’e ulaştığı ifade edilen açıklamada, kentte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 72’ye yükseldiği belirtildi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) de ülke genelinde 146 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, bir günde 94 binden fazla testin yapıldığını duyurdu. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 200 binin üzerinde test yapıldığı kaydedildi.
Öte yandan vaka sayısının artması üzerine Moskova bölgesinde daha önce getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında "izin" uygulamasına geçilmesi kararı alındı.
İzin uygulaması dahilinde yarından itibaren telefon, SMS ve internet aracılığıyla sayı ve harflerden oluşan özel bir kod verilecek.
QR kodu şeklinde de alınabilme imkanı olan bu kod, kimlik bilgilerinin yanı sıra amaç, gidilecek adres ve güzergah bilgilerini de içerecek.
Diğer taraftan, corona virüs nedeniyle İtalya'da 19 bin 468, Fransa'da 13 bin 832, İngiltere'de 9 bin 875, Almanya'da 2 bin 871 ve İran'da 4 bin 357 kişi hayatını kaybetti.
UKRAYNA
Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 266 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 2 bin 777'ye çıktığı belirtildi. Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 89'a, ölü sayısının 10 artarak 83'e ulaştığı aktarıldı.
GÜRCİSTAN
Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 19 kişide daha virüse rastlandı ve vaka sayısı 255'e yükseldi. Açıklamada, Covid-19'dan iyileşenlerin sayısının 60'a çıktığı kaydedildi. Salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.
ÖZBEKİSTAN
Özbekistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs nedeniyle 1 kişi daha yaşımını yitirdi ve ölü sayı 4'e ulaştı. Bugüne kadar 42 hastanın iyileştiği ülkede 67 kişide daha corona virüs tespit edilerek toplam sayı 796 oldu.
ERMENİSTAN
Ermenistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 56 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1013'ya yükseldi. Ülkede bugüne kadar 197 corona virüs hastası iyileşmiş, 13 kişi yaşamını yitirmişti.