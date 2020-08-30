Corona virüste son durum: Hindistan'da rekor vaka artışı

AP - Reuters - Anadolu Ajansı 30.08.2020 - 11:46
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 25 milyon 182 bini aştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 846 bin 936 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 182 bin 313’e çıkarken, virüs saptanan 17 milyon 515 bin 59 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 6 milyon 820 bin 318 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 6 milyon 139 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 186 bin 857 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle;
"Brezilya (3 milyon 846 bin 965), Hindistan (3 milyon 546 bin 705), Rusya (990 bin 326), Peru (639 bin 435), Güney Afrika (622 bin 551), Kolombiya (599 bin 914), Meksika (591 bin 712), İspanya (455 bin 621), Şili (408 bin 9), Arjantin (401 bin 239), İran (371 bin 816), İngiltere (332 bin 752), Suudi Arabistan (313 bin 911), Bangladeş (308 bin 925), Pakistan (295 bin 636), Fransa (272 bin 530), Türkiye (267 bin 64) ve İtalya (266 bin 853)."
ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı;
"Brezilya (120 bin 856), Meksika (63 bin 819), Hindistan (63 bin 690), İngiltere (41 bin 498), İtalya (35 bin 473), Fransa (30 bin 602), İspanya (29 bin 11), Peru (28 bin 607), İran (21 bin 359), Kolombiya (19 bin 64), Rusya (17 bin 93), Güney Afrika (13 bin 981) ve Şili (11 bin 181)."
Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 948, Brezilya'da 758, Meksika'da 673 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 948 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 63 bin 498'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 78 bin 761 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 542 bin 733'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 713 bin 933 kişi iyileşti.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.
Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 758 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 120 bin 262’ye, vaka sayısı da 41 bin 350 artarak 3 milyon 846 bin 153’e yükseldi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 801 bin 422 vaka ve 29 bin 944 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 6 bin 812 olarak kayda geçti.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 673 artarak 63 bin 819'a ulaştı.
Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 974 artışla 591 bin 712’ye çıktı.
Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 409 bin 127 kişi de iyileşti.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.