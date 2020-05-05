Corona virüste son durum: İyileşenler sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 3 milyon 600 bini aştı, Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bini geçerken, iyileşenler de 1 milyon 200 binin üzerine çıktı. Fransa'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 25 bin 201'e yükseldi. Öte yandan, son bir günde İtalya'da 195, İngiltere'de 288, İspanya'da 164, İran'da 74, ABD'de ise bin 142 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 05.05.2020 - 09:13

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 binin üzerine çıktı. 

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, en fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (188 bin 68), İspanya (151 bin 633), Almanya (135 bin 100), İtalya (82 bin 879), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 853) oldu.

Türkiye'de de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 ulaştı.

CAN KAYIPLARI 

Diğer yandan, dünyada Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 252 bin 425'e, vaka sayısı 3 milyon 646 bin 341'e ulaştı.

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 69 bin 8 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 29 bin 79 can kaybıyla İtalya, 28 bin 734 ile İngiltere, 25 bin 428 ile İspanya, 24 bin 895 ile Fransa, 7 bin 924 ile Belçika, 7 bin 51 Brezilya, 6 bin 866 ile Almanya, 6 bin 277 ile İran, 5 bin 82 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

FRANSA

Fransa'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 25 bin 201'e yükseldi. Fransa'da, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 201'e çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1199 artışla 203 bin 253'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 3 bin 696'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 548 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 26 gündür düşmeye devam ediyor. İyileşen kişi sayısı da 619 artarak 51 bin 371'e ulaştı.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 28 bin 734'e yükseldi. Sağlık Bakanı Matt Hancock'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 734, vaka sayısı 3 bin 985 artarak 190 bin 584 oldu. Ülkede bir günde yapılan test sayısı 85 bin 186 olurken, toplam test sayısı da 1 milyon 291 bine ulaştı. Hancock, hafta sonları sayıların genelde düşük çıktığını ve hafta içinde artmasını beklediklerini söyledi. Bu arada Sağlık Bakanı Hancock, geliştirdikleri Covid-19 takip uygulamasının, nüfusu yaklaşık 140 bin olduğu Wight Adası'nda denenmeye başlanacağını açıkladı. 


Kişinin gösterdiği belirtileri gireceği cep telefonu uygulaması, yakın zamanda bu kişiyle temas kuranlara bir uyarı mesajı gönderecek ve yapması gerekenleri bildirilecek. Denemede başarı elde edilmesi halinde uygulama tüm ülkede kullanılacak. Öte yandan, İngiltere'de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 47'ye çıktığı, bunlardan 37'sinin cenazesinin Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

İTALYA

İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 29 bin 79'a yükseldi. Covid-19 salgını yüzünden 56 gündür sıkı tedbirlerin uygulandığı ve bugün önlemlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlandığı 2. aşamaya geçen ülkede, salgına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Covid-19 vaka sayısı 99 bin 980'e geriledi. Aktif vaka sayısı, 10 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 bin eşiğinin altına düştü. Ülkede bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 211 bin 938 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 1225'lik artışla 82 bin 879'a çıktı.

İSPANYA

İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artarak toplamda 25 bin 428 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Buna göre, ülkede Covid-19 teşhisi konulan hastalarda dün açıklanan ve 18 Mart'tan bu yana en düşük artış olan günlük ölüm sayısı bugün de tekrarladı. Son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da bu zamana kadar koronavirüsten dolayı en fazla günlük ölüm sayısı, 950 ile 2 Nisan'da açıklanmıştı.

İRAN

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 artarak 6 bin 277'ye yükseldi. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 74 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 6 bin 277'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1223 artarak 98 bin 647'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 676'sının durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 79 bin 397 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

ABD

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1142 artarak 68 bin 636'ya yükseldi.

Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 750 artarak 1 milyon 189 bin 914'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1142 artışla 68 bin 636'ya yükseldi.


SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 323 bin 883 vaka ve 24 bin 648 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 127 bin 438 vakayla New Jersey ve 68 bin 87 vakayla Massachusetts takip ediyor. ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 200 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 178 bin 671'e yükseldi.

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