Corona virüste son durum: İyileşenler sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 69 bin 8 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 29 bin 79 can kaybıyla İtalya, 28 bin 734 ile İngiltere, 25 bin 428 ile İspanya, 24 bin 895 ile Fransa, 7 bin 924 ile Belçika, 7 bin 51 Brezilya, 6 bin 866 ile Almanya, 6 bin 277 ile İran, 5 bin 82 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK ABD genelinde ise New York, 323 bin 883 vaka ve 24 bin 648 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.



New York'u 127 bin 438 vakayla New Jersey ve 68 bin 87 vakayla Massachusetts takip ediyor. ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 200 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 178 bin 671'e yükseldi.