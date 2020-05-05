Corona virüste son durum: İyileşenler sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 binin üzerine çıktı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, en fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (188 bin 68), İspanya (151 bin 633), Almanya (135 bin 100), İtalya (82 bin 879), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 853) oldu.

Türkiye'de de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 ulaştı.

CAN KAYIPLARI

Diğer yandan, dünyada Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 252 bin 425'e, vaka sayısı 3 milyon 646 bin 341'e ulaştı.

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 69 bin 8 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 29 bin 79 can kaybıyla İtalya, 28 bin 734 ile İngiltere, 25 bin 428 ile İspanya, 24 bin 895 ile Fransa, 7 bin 924 ile Belçika, 7 bin 51 Brezilya, 6 bin 866 ile Almanya, 6 bin 277 ile İran, 5 bin 82 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.