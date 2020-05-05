Corona virüste son durum: İyileşenler sayısı 1 milyon 200 bini geçti

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 05.05.2020 - 09:13
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 binin üzerine çıktı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, en fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (188 bin 68), İspanya (151 bin 633), Almanya (135 bin 100), İtalya (82 bin 879), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 853) oldu.
Türkiye'de de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 ulaştı.
CAN KAYIPLARI
Diğer yandan, dünyada Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 252 bin 425'e, vaka sayısı 3 milyon 646 bin 341'e ulaştı.
Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 69 bin 8 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 29 bin 79 can kaybıyla İtalya, 28 bin 734 ile İngiltere, 25 bin 428 ile İspanya, 24 bin 895 ile Fransa, 7 bin 924 ile Belçika, 7 bin 51 Brezilya, 6 bin 866 ile Almanya, 6 bin 277 ile İran, 5 bin 82 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 28 bin 734'e yükseldi. Sağlık Bakanı Matt Hancock'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 734, vaka sayısı 3 bin 985 artarak 190 bin 584 oldu. Ülkede bir günde yapılan test sayısı 85 bin 186 olurken, toplam test sayısı da 1 milyon 291 bine ulaştı. Hancock, hafta sonları sayıların genelde düşük çıktığını ve hafta içinde artmasını beklediklerini söyledi. Bu arada Sağlık Bakanı Hancock, geliştirdikleri Covid-19 takip uygulamasının, nüfusu yaklaşık 140 bin olduğu Wight Adası'nda denenmeye başlanacağını açıkladı.
Kişinin gösterdiği belirtileri gireceği cep telefonu uygulaması, yakın zamanda bu kişiyle temas kuranlara bir uyarı mesajı gönderecek ve yapması gerekenleri bildirilecek. Denemede başarı elde edilmesi halinde uygulama tüm ülkede kullanılacak. Öte yandan, İngiltere'de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 47'ye çıktığı, bunlardan 37'sinin cenazesinin Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.