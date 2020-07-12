Corona virüsten korunmak için astronot oldular

Brezilya'nın ünlü Copacabana Sahili'nde Tercio Galdino (66) ve Aliceia Galdiono (65) çifti corona virüsten korunmak için astronot kıyafeti giydi.

ntv.com.tr - Reuters 12.07.2020 - 12:20

Corona virüsten korunmak için astronot oldular - 1

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1071 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1071 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki corona virüs kaynaklı ölü sayısı 71 bin 469’a, vaka sayısı da 39 bin 23 artarak 1 milyon 839 bin 850’ye yükseldi.

Corona virüsten korunmak için astronot oldular - 2
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 366 bin 890 vaka ve 17 bin 702 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Corona virüsten korunmak için astronot oldular - 3

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 100 bin 873 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Corona virüsten korunmak için astronot oldular - 4

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Corona virüsten korunmak için astronot oldular - 5

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Covid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

Corona virüsten korunmak için astronot oldular - 6

Ülkenin dünyaca ünlü sahillerinden biri olan Copacabana ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Corona virüsten korunmak için astronot oldular - 7
Tercio Galdino (66) ve Aliceia Galdiono (65) çifti corona virüsten korunmak için astronot kıyafeti giydi.

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