Corona virüsten korunmak için astronot oldular

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1071 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki corona virüs kaynaklı ölü sayısı 71 bin 469’a, vaka sayısı da 39 bin 23 artarak 1 milyon 839 bin 850’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 366 bin 890 vaka ve 17 bin 702 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.