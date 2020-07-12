Corona virüsten korunmak için astronot oldular

ntv.com.tr - Reuters 12.07.2020 - 12:20
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1071 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1071 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki corona virüs kaynaklı ölü sayısı 71 bin 469’a, vaka sayısı da 39 bin 23 artarak 1 milyon 839 bin 850’ye yükseldi.
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 100 bin 873 olarak kayda geçti.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.
Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Covid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.
Ülkenin dünyaca ünlü sahillerinden biri olan Copacabana ise ilginç görüntülere sahne oldu.